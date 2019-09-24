«Даже родная бабушка не узнала». Пермяк похудел на 30 кг и стал сексуальным фитнес-тренером

- Сейчас я помогаю людям, потому что у меня за спиной - огромный опыт, - говорит 23-летний фитнес-тренер Владислав Чертков.

Фотографии молодого человека, сделанные с разницей в несколько лет, поражают. Даже несколько раз пришлось уточнить, точно ли на всех снимках Владислав.

Вес - 50 кг

- Меня даже бабушка родная не узнала, - смеется он. - Когда мне было 17 лет, я качался на турниках. Друзья позвали меня в зал, и я согласился. Мой вес тогда был в районе 50 кг. Даже в этом весе у меня было в принципе подтянутое тело, но хотелось немного улучшить физическую форму.

Еще несколько лет назад Влад выглядел так. Фото из архива героя

Владислав решил нарастить мышечную массу. Но, как признается молодой человек, он выбрал немного не тот способ, и в результате сильно потолстел.

- Я тогда ел по килограмму риса в день, много курицы, - рассказывает он. - Несмотря на то, что уже тогда в моем рационе не было фаст-фуда и сладкого, килограммы стали быстро приходить. То есть, увеличивалась не мышечная масса, а как раз жировая.

Вес - 111 кг

Буквально за несколько месяцев Владислав набрал 56 кг. Вес увеличился в два раза - до 111 кг. Знакомые его почти не узнавали, да и молодой человек перестал узнавать сам себя.

Самый большой вес, который набирал Владислав - 111 кг. Фото из архива героя

- Я сел на довольно жесткую диету - пять месяцев питался в основном курицей и овощами, обезжиренным творогом и яйцами, - рассказывает Владислав. - Три раза в неделю я занимался в зале, по утрам - пробежки. За пять месяцев мне удалось прийти в форму - появился рельеф, мышцы, ушел лишний вес. Я похудел почти на 30 кг.

"Открыл собственный фитнес-клуб"

Владислав признается, что некоторые подозревали его чуть ли не в наркомании.

- Я вес сначала набрал, потом скинул, причем довольно быстро, - говорит он. - Вот люди и пугались, переживали.

Так Владислав выглядит сейчас. Фото из архива героя

Не так давно Владислав открыл собственный фитнес-клуб в Закамске. Подумал, что если сам добился таких серьезных результатов, то и другим можно помочь скинуть лишний вес или накачать мышцы. На страничке «ВКонтакте» Владислав рассказывает про результаты его «подопечных», показывает фото «до-после».

- Мне моя работа очень нравится, здорово, когда люди меняются к лучшему, - говорит он.