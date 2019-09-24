Среднестатистический пермяк получает 32 тысячи рублей в месяц

- Получила аванс – 11800. Как жить на эти деньги?! – возмущается пермская учительница, стаж работы которой составляет ни много ни мало 30 лет.

У знакомой имеется ряд профессиональных наград и регалий, высшая категория и звание почетного работника образования. И даже с ними ее зарплата не дотягивает до той, что названа в статистике.

Агентство РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, подсчитало, сколько в среднем получают жители каждого региона России и как их зарплаты выросли в первом полугодии 2019 года.

Пермский край находится на 54 строчке рейтинга из 85. Места распределялись в зависимости от динамики заработанной платы. Так, среднемесячная зарплата у нас составила 32341 тысячи рублей. Рост отмечен на 6,4%.

Лидером рейтинга стала Костромская область. Зарплата там выросла на целых 14,7%, но ее уровень уступает Пермскому краю – 26900 рублей. Прибавку свыше 10% получили также жители Республики Тыва, Магаданской области, Севастополя, Сахалинской, Кемеровской и Липецкой областей. Сама зарплата у жителей этих регионов абсолютно разная – 34 тысячи, 77 тысяч, 28 тысяч, 73 тысячи, 35 тысяч и 29 тысяч соответственно.

На последней, 85-й, строчке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Рост там составил всего 2,3%, но сама зарплата вне конкуренции – 90369 рублей. Выше только на Чукотке – 91310 рублей. В Москве средняя зарплата оказалась 79 тысяч, в Санкт-Петербурге – 53 тысячи. В среднем по стране ежемесячные доходы россиян составили 40203 рублей, прибавка - 7,1%.

Зарплата учителей во многом зависит от умения директора распоряжаться фондом оплаты труда.Фото: Олег ЗОЛОТО

Насколько эти сухие цифры статистики отвечают реальной жизни? Скорее всего, большинство отреагирует скептически. Причем, далеко не у всех доходы будут меньше 32 тысяч – есть и те, у кого они больше. Так и складываются средние цифры – берется то, что посередине. А их сходство с реальностью – уже другой вопрос.

- Подобная статистика – это как, расхожее, средняя температура по больнице, - рассуждает независимый финансовый эксперт, автор проекта семейный финансовый клуб «Лесная биржа» Эдуард Матвеев. – К тому же в этих 6% есть и некая погрешность. Например, когда перед выборами отдельные работодатели повышали заработанную плату за счет фонда оплаты труда. Это тоже привело к скачку роста доходов, а люди реально ничего не приобрели. Или когда врачей за счет дополнительных переработанных часов вытягивали на зарплаты, которые были указаны в президентских майских указах. На самом деле в стране и в Перми ничего хорошего с доходами людей не происходит, и в ближайшее время, к сожалению, не предвидится.

По мнению эксперта, повысить уровень зарплаты, особенно в бюджетных сферах, можно благодаря грамотному руководителю, например, директору школы, который найдет способ, как мотивировать интересного учителя. Так, в Москве есть спрос на хороших учителей, которые качественно выполняют свою работу и могут получать 80, 100 и даже 150 тысяч рублей в месяц.

- Методика расчета заработной платы в Росстате часто меняется, что приводит к скачкам тех или иных показателей, нужных чиновникам, - говорит Эдуард Матвеев. – Есть статистика, а есть реальная жизнь, и хотелось бы, чтобы они совпадали. В конечном итоге получается, что все зависит от руководителя, который распоряжается фондом оплаты труда и принимает решения. И если он действительно радеет за свою организацию, то сможет обеспечить рост зарплаты как минимум для ключевых специалистов.