2019-09-23T14:07:53+03:00
Дом. Семья

Как выглядит дома кот, которого водитель сбил и оставил умирать на дороге

Веню из Прикамья лечили несколько месяцев
Екатерина ГАСПЕР
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Так Веня выглядит сейчас. Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животнымТак Веня выглядит сейчас. Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животным
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Летом к волонтерам в Березниках попал кот, которого сбила машина. Тогда он лежал на дороге, очень плакал и жалобно мяукал. Прохожие позвонили волонтерам только спустя несколько часов, кота отвезли в клинику. У него обнаружили перелом лапки. Ветеринарный врач зафиксировал лапу, поставил необходимые уколы.

Таким Веню нашли несколько месяцев назад. Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животным

Таким Веню нашли несколько месяцев назад. Фото: "ДОБРЫЕ РУКИ" г.Березники группа помощи животным

Кота назвали Веней. Волонтеры говорят, что он очень хороший и ласковый, возможно, местный «бандюган» - у него исцарапана вся морда. Но до сих пор никто не обратился за ним – ни прежние хозяева, ни те, кто бы желал приютить животное.

Веня находится на временной передержке и по-прежнему ждет добрых ответственных хозяев. Сейчас это здоровый, чистый и красивый кот, не прихотливый в еде. В ветклинике ему провели все необходимое лечение.

- Веня активен, любопытен и игрив! – рассказывают о нем волонтеры. – Он очень ласковый и невероятно мило мурчит. Но его так никто и не ищет, и никто не откликнулся. А он так нуждается в хороших и добрых руках.

Животным, которые находятся на временной передержке, всегда нужны корма, наполнители, игрушки, средства обработки. Узнать, как можно взять Веню домой или помочь необходимыми вещами, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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