2019-09-23T15:29:03+03:00
Происшествия

«Она ваша, забирайте ее себе». В Перми две пятиэтажки поссорились из-за змеи, поселившейся в подвале

Две недели ползучая живность терроризирует жителей двух домов в Мотовилихе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Змея поселилась в доме по улице Целинной, 19 в ПермиЗмея поселилась в доме по улице Целинной, 19 в ПермиФото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Все несчастья у жильцов пятиэтажки на улице Целинной, 19 в Мотовилихинском районе Перми начались две недели назад, когда в подвале их дома поселилась незваная гостья – метровая черная змея. На глазах у мамы мальчиков-близнецов, живущих на первом этаже, она погрелась на солнышке и заползла в подвал.

- Наша квартира находится как раз над этим подвалом, так я ночь не спала, боялась, что змея выползет через туалет и заползет в кроватки моих сыновей, - рассказала Елена Ренева.

На второй день змея вновь выползла на белый свет, чтобы погреться на солнце. Недовольные такой соседкой жильцы позвонили спасателям. Но те приехали, проверили подвал, ничего не нашли и уехали.

Местные жители боятся, что она заползет в квартиру. Фото из группы "Подслушано Вышка 2"

Местные жители боятся, что она заползет в квартиру. Фото из группы "Подслушано Вышка 2"

А змея уже третью неделю продолжает жить, терроризировать жильцов и царствовать в подвале. Она периодически выползает на белый свет то возле третьего, то возле первого подъездов и пугает жителей. Чтобы змея не заползла в квартиру, большинство из жильцов продолжают закрывать унитазы крышкой и ставить на нее груз: тазики с водой или что-нибудь другое.

- А недавно змея ползала возле соседнего 21 дома по улице Целинной, - рассказывает Елена Ренева. – Так жильцы этой пятиэтажки загоняли ее в наш дом обратно. Говорили: «Это ваша змея, забирайте ее себе!».

В итоге непрошенная гостья вернулась в 19-й дом и живет в подвале первого подъезда. И никто ничего сделать не может, чтобы отловить ее. Жильцы пятиэтажки уже всерьез стали надеяться на наступающие холода, из-за которых змея может впасть в анабиоз.

- Как она переживет зиму, непонятно, но нам реально страшно от такого соседства, и поделать-то мы ничего не можем, - говорят в доме. – Первый страх вроде прошел, мы успокоились и смирились с такой соседкой, главное, что в квартиры она к нам не суется. А что будет весной, нам и представить страшно.

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В длину она больше метра (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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