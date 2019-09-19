Пермская сварщица взяла свою «Высоту»

Последние 15 лет пермячка Римма Федотова проработала бухгалтером на продуктовой базе - денежные потоки, кадры, отчетность… Скоро на пенсию, но назвать ее пенсионеркой трудно: активная, спортивная, творческая. В свои 54 ощущает себя, по ее словам, лет на 40 с небольшим. А не так давно и вовсе решила кардинально поменять жизнь.

В автобусе случайно увидела на мониторе название учебного заведения, в котором училась в молодости. Речь шла о переобучении предпенсионеров. На следующий день позвонила и зарегистрировалась.

- Мне рассказали, что идет набор в группу, где будут обучаться на газоэлектросварщика, и я решила попробовать, - говорит пермячка. – Недавно мы приобрели огород - новая профессия может пригодиться. Я творческий человек, люблю вязать, рисовать, а новой на даче смогла бы сварить новое крыльцо!

Возможность пройти переобучение появилась недавно у всех пермяков старшего возраста. В Перми они могут стать ювелирами, поварами, специалистами по флористике или ремонту автомобилей. Можно освоить плиточные, малярные и декоративные работы, кирпичную кладку и даже профессию IT-специалиста. И все это бесплатно.

Римма Федотова понимает: сварщик - профессия, скорее, мужская. Но понимает и то, что вновь приобретенные навыки в случае чего вполне могут ее прокормить.

- Я просто хочу заниматься тем, чем вообще никогда не занималась, - говорит она. – Живу без мужа и давно научилась делать мужскую работу. С возрастом стала увереннее в себе. На права, например, сдала в 37 лет. К тому же коллега много лет работал зубным техником, а потом переобучился и стал айтишником. И он счастлив!

Родные, узнав о выборе Риммы, посмеялись, но одобрили. Сын сказал: «Хорошо, куплю тебе сварочный аппарат, действуй!» Реакция на работе - от удивления до улыбки.

- А что смешного? В советском фильме «Высота» сварщица - одна из героинь, и я попробую! Когда была моложе, и подумать не могла, что можно куда-то сходить – переучиться. А сейчас понимаю: прекрасный шанс! У меня трое внуков, помогаю им финансово. Но не исключено, что могут могут сказать: «Тебе 55 - до свидания. Молодежи у нас сейчас много». Надо быть легким на подъем. Сколько можно вечерами сидеть у телевизора и смотреть сериалы? Уверена, что когда закончу обучение - горы сверну!

В свои 54 года Римма Федотова начинает учиться заново и очень счастлива.Фото: Василий Вахрин

СПРАВКА «КП»

В реализацию правительственной программы профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills включились почти все регионы страны. Бесплатное обучение можно пройти на лучших образовательных площадках. Программа реализуется совместно с Министерством труда и действует до 2014 года. В этом году участвовать в ней могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию. Зарегистрироваться и выбрать одну из 119 программ обучения можно здесь: 50plus.worldskills.ru/

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».