2019-09-23T14:56:53+03:00
Общество

Снег и заморозки. В Пермском крае ожидается аномально холодная неделя

Температура воздуха будет держаться ниже нормы на 2-4 градуса
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Последняя неделя сентября будет холоднойПоследняя неделя сентября будет холоднойФото: Олег УКЛАДОВ
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Пора доставать пуховики - конец сентября в Перми станет аномально холодным из-за вторжения арктического воздуха.

В выходные пользователи соцсетей уже выкладывали фотографии выпавшего снега. На этой неделе возможность заснять припорошенную снегом землю, похоже, будет у всех пермяков.

- Всю неделю погода в Перми будет холодной, более соответствующей середине октября, - рассказал «Комсомолке» начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Температура стабильно будет держаться ниже нормы на 2 - 4 градуса: ночью от -3 до +2, днем от +2 до +7 градусов. В середине недели ожидается крупа и мокрый снег. По северо-востоку Пермского края могут быть заморозки до минус 5 градусов, не исключено формирование снежного покрова.

Столь продолжительного и интенсивного похолодания в сентябре в Пермском крае не было с 2000 года, говорят синоптики.

По предварительным прогнозам, осадки прекратятся в воскресенье. Погода в выходные станет более солнечной, но на особое потепление рассчитывать не придется.

- Только на следующей неделе в Прикамье начнет поступать более теплый воздух, и погода вернется к нормальной сентябрьской температуре, - сообщил Павел Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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