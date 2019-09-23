«На ней поставили крест». Врачи не разрешили пермскому бизнесмену помочь Ирине Пекарской встать на ноги

- Есть шанс поставить Ирину на ноги, но никто не хочет за это браться! - возмущается пермский бизнесмен Андрей (имя изменено - прим.ред.).

Врачи в Березниках отказались лечить тяжело пострадавшую в "Хромой лошади" Ирину Пекарскую альтернативным методом, потому что считают его опасным.

Ранее «Комсомолка» рассказала о том, что после публикации о состоянии 31-летней Ирины Пекарской, одной из самых тяжелых пострадавших в «Хромой лошади», которая сейчас находится в Березниках в паллиативном отделении, обратился пермский бизнесмен Андрей. Он был глубоко тронут ее историей и захотел помочь ей встать на ноги.

- И у Ирины есть смысл жить, два парня растут, - отметил он.

Мужчина предложил аппарат, который производится в Белгородской области и, как заявляют его изготовители, справляется даже с неизлечимыми болезнями с помощью электроимпульсов. Стоит он в районе 5 тысяч рублей. Андрей хотел купить аппарат, но производители, узнав историю Ирины, выразили готовность выслать его бесплатно.

Андрей связался с братом Ирины Сергеем, который является ее опекуном. Сергею также позвонили из фирмы, которая производит аппарат. В результате он согласился попробовать лечение альтернативным способом. Не против была и мама Ирины Галина Васильевна. Производители аппарата подтвердили намерение предоставить аппарат бесплатно по необходимому адресу.

Но процесс пришлось остановить из-за отказа лечащего врача Ирины. Как рассказал Сергей, медики назвали две причины, по которым они не могут дать разрешения:

- У Ирины спастика мышц рук и ног, грубо говоря, она все больше переходит в позу эмбриона. Из-за этого ей противопоказаны электропроцедуры. К тому же, предлагаемый аппарат не зарегистрирован на территории России. Но мы бы согласились попробовать этот аппарат. Я уже не знаю, можно ли чем-то ей помочь. Столько всего делали, и никаких результатов.

Сейчас Ирина Пекарская находится в паллиативном отделении в Березниках.

Андрей сейчас думает, как быть дальше, и какие альтернативные способы можно еще найти.

- Никто не хочет брать на себя эту ответственность, - говорит он. – Если что-то случится, то вину спишут на этот аппарат. Врачи не хотят брать на себя такую ношу, они не понимают принципы работы аппарата, и получается замкнутый круг. Но как так, если есть даже малейший шанс… Все равно на Ирине уже поставили крест, а так можно было бы попробовать, пусть даже и экспериментально.

По словам заведующей паллиативным отделением больницы в Березниках Людмилы Шипиной, к ней действительно обращались родственники Ирины Пекарской.

- Но так как аппарат не имеет лицензии, да и к тому же излучает электромагнитное поле, которое может привести к эпилептическим приступам у пациентки, в его использовании было отказано, - прокомментировали в больнице. - Пребывание Ирины Пекарской вне больницы невозможно, сейчас она находится в вегетативном состоянии. У нее специальное питание, которое поступает по трубкам. Ежедневно за ее состоянием наблюдают врачи. В паллиативном отделении больницы за ней осуществляется должный уход.

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