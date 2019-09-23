Когда в Перми включат отопление в 2019 году, стало известно в начале сентября - отопительный сезон в городе стартовал 5 числа. Отопление в Перми сначала по традиции появилось в школах, садиках и больницах. Как сообщает городской департамент ЖКХ, сегодня тепло подано во все объекты социальной сферы.

Чуть позже, с 9 сентября отопление стали включать и в жилых домах. Но далеко не все управляющие компании и ТСЖ начали делать это сразу – в городе стояла «золотая осень», и было некоторое потепление. Однако сейчас, когда температура воздуха резко снизилась, и в некоторых районах города даже выпал первый снег, вопрос, когда в Перми включат отопление в 2019 году, стал особенно актуальным.

Сегодня батареи нагрелись в 5785 пермских домах, это 99,2 процентов от общего числа домов в городе. При этом 42 дома по-прежнему остаются неподключенными к теплоносителю. Это нарушение допустили управляющие организации «Лидерство», «Жилдом», «Самоуправление», «Центр», «Сторм», «Нэкст» и ТСЖ «Ласьвинская, 76».

Причин, по которым они не включили тепло вовремя, несколько. Так, некоторые из них попросту не успели подготовить дома к сроку, другие подготовили, но на каких-то основаниях отложили старт подачи тепла на более позднее время. И поэтому, когда в Перми включат отопление в 2019 году в домах, которые обслуживают эти управляющие организации, пока неизвестно.

Теперь компаниям-нарушителям грозят штрафы за несвоевременную подготовку домов к зиме. В районных администрациях возбудили уже 50 административных дел.

Кроме того, к процессу контроля за ходом отопительного сезона с 23 сентября подключились надзорные органы – за тем, когда в Перми включат отопление в 2019 году, теперь следит городская прокуратура. Ведомство будет отслеживать случаи отказа подавать тепло или затягивания этого процесса. Ранее прокуроры уже выносили предостережения управляющим компаниям, которые не достаточно активно готовились к отопительному сезону.

Процесс регулировки теплоносителя может занять несколько недель.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Процесс запуска отопления не быстрый, на него обычно уходит несколько недель. Сейчас городские власти, прокуратура и ресурсоснабжающие организации устраняют появляющиеся дефекты на сетях и регулируют параметры теплоносителя.

В районных администрациях работают «горячие линии», где можно узнать, когда в Перми включат отопление в 2019 году в конкретных домах.

Номера «горячих линий»:

- городской департамент ЖКХ: 212-86-07, 212-34-54, 290-05-17, 212-69-76;

- Свердловский район: 244-13-89, 244-40-13, 241-27-85;

- Мотовилихинский район: 260-34-50, 260-46-04;

- Дзержинский район: 246-61-37, 246-55-42, 233-14-80;

- Орджоникидзевский район: 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, 263-46-80;

- Индустриальный район: 227-94-14, 227-92-20;

- Ленинский район: 212-13-63, 212-33-74, 212-07-17;

- Кировский район: 283-31-78, 283-33-11, 282-80-01;

- поселок Новые Ляды: 295-85-67, 295-85-82.

Кроме того, с вопросом, когда в Перми включат отопление в 2019 году, можно обратиться в call-центр ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99 и в Единый диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону 257-00-77.