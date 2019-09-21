2019-09-21T17:14:29+03:00
Дом. Семья

«Она приревновала меня к чужому коту и ушла». За возвращение пропавшей кошки пермячка обещает 30 тысяч

Татьяна Карцева уже два месяца разыскивает свою любимицу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Луша пропала в конце июля. Фото: Татьяна Карцева.Луша пропала в конце июля. Фото: Татьяна Карцева.
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- Луша никогда раньше не пропадала, - Татьяна Карцева надеется, что ее кошку кто-нибудь приютил. Так же, как она сама ежегодно подбирает брошенных дачниками животных.

- Недалеко от нашей дачи в Нытвенском районе находятся садовые участки, и я уже привыкла, что каждую осень ко мне прибивается брошенная хозяевами кошка, а то и две сразу, - рассказывает пермячка. - Кому-то я нахожу новых хозяев, кто-то остается у меня. Сейчас у меня пять кошек, еще трое живут у моих дочек.

Точно также 9 лет назад Татьяна приютила Лушу. На фотографиях того времени – ободранная изможденная кошка, совсем не похожая на ту пушистую красавицу, которой Луша впоследствии, обретя любящую семью.

Вот такой Лушу подобрала Татьяна 9 лет назад. Фото: Татьяна Карцева.

Вот такой Лушу подобрала Татьяна 9 лет назад. Фото: Татьяна Карцева.

Но почти два месяца назад Луша исчезла.

- Мне говорили, что кошки уходят умирать, - говорит Татьяна. – Но она не собиралась умирать. 9,5 лет – не возраст. У меня все кошки живут долго. По 12, даже по 17 лет. Я думаю, тут другая причина.

Татьяна считает, что Луша приревновала хозяйку к чужому коту. Татьяна на время отпуска своих знакомых взяла на две недели их кота. Его она тоже в свое время подобрала на даче и пристроила в семью. Кот был очень больной и к тому же агрессивный к другим животным. Поэтому его пришлось держать отдельно – кот занял комнату, которую татьянины кошки привыкли считать своей.

- Все они очень возмущались по этому поводу, а Луша переживала больше всех, - рассказывает ее хозяйка. - Она неделю с укором смотрела на меня, требовала, чтобы я убрала этого кота. А через неделю вечером исчезла. Просто не пришла домой. Я считаю, что она обиделась.

Искать Лушу Татьяна начала в тот же вечер. Но безрезультатно. Она объездила все окрестные сады и участки, расклеила и разместила в соцсетях объявления о пропаже. Надеялась, что когда она увезет кота, Луша вернется.

За возвращение Луши Татьяна Карцева объявила вознаграждение – 30 тысяч рублей.

- Но пока Луша не нашлась, зато были странные звонки с предложением обещанную сумму потратить с бОльшим умом и пользой, - с горечью говорит Татьяна. – Я очень надеюсь, что она найдется. Может быть, какой-нибудь добрый человек принесет ее в приют или в ветклинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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