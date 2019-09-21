2019-09-21T14:53:23+03:00
Общество

Погода в Перми на 10 дней: что нас ожидает с 21 по 30 сентября 2019 года

Какой будет погода в Перми с 21 по 30 сентября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Погода будет как в середине октября.Погода будет как в середине октября.Фото: Василий Вахрин
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Готовим пуховики - в ближайшие 10 дней погода в Перми ожидается намного холоднее, чем это свойственно сентябрю. В период с 21 по 30 сентября 2019 года в Пермском крае даже может выпасть снег.

- В ближайшие 5-7 дней Пермский край будет находиться под влиянием холодной арктической воздушной массы, - рассказал «Комсомолке» начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В связи с этим в регионе будет преобладать холодная погода. Температура ожидается ниже нормы на 2-4 градуса.

Интенсивных осадков в Прикамье не будет – циклоны пройдут южнее, в Башкирии и Челябинской области. В Пермском крае же будет преобладать облачная с прояснениями погода с кратковременными осадками.

Пик похолодания придется на середину следующей недели. В среду-четверг не исключено выпадение мокрого снега.

- Преобладающие температуры ожидаются на уровне 0...+4 градусов ночью, местами заморозки до -1...-3, - сообщил Павел Смирнов. - А днем - в основном +4...+8 градусов. Нужно отметить, что такая погода более характерна для середины октября.

На некоторое потепление можно рассчитывать не ранее конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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