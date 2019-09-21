В центре Перми прозвучали выстрелы. Холостые

- Нам у вас все нравится, кроме погоды, - улыбается Павел, командир взвода Донецкого военного лицея, показывая на небо. Открытие Всероссийского фестиваля «Виват, кадет!», которое состоялось в субботу на пермской эспланаде, проходило под проливным дождем. Но кадеты стойко держали строй. В Пермь собрались 30 команд из разных городов России, а также впервые приехали кадеты из ДНР,

Всего в Перми собрались 30 команд из разных городов РоссииФото: Василий Вахрин

В этом году Всероссийский фестиваль-форум кадетских корпусов «Виват, кадет!» был посвящен 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И церемония открытия началась с театрализованного представления, рассказывающего о годах блокады.

Ребята из детско-юношеского центра «Рифей» показали, как голодали и замерзали ленинградцы, как делились последним кусочком хлеба… А потом внезапно раздались выстрелы. Зрители, наблюдавшие за действием, вздрогнули и заоглядывались. Но выстрелы были холостыми. Реконструкторы из военно-исторического клуба «Восточный рубеж» продемонстрировали бой периода снятия блокады.

- Конечно, мы стреляем холостыми патронами, но и оружие, и военная форма у нас соответствуют той эпохе, - рассказывает член клуба Максим Бурносов. – Мы считаем, что люди должны знать историю Родины, представлять, как ее защищали наши великие предки.

В рамках фестиваля кадеты будут состязаться в военно-спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах. Фестиваль продлится до 25 сентября.