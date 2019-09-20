«Услышать то, что не расскажут на лекциях». Студенты пермского медуниверситета организовали форум медицины и здоровья

В библиотеке им. А.М. Горького состоялся II Пермский Молодежный форум медицины и здоровья «Здоровая Пермь - 2019». В последнее десятилетие из-за общего изменения медико-демографической ситуации, увеличения продолжительности жизни населения с одной стороны и роста заболеваемости – с другой, задача повышения эффективности здравоохранения становится все более актуальной. Обсуждаемые на форуме темы помогают в реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

«Беречь здоровье смолоду»

Молодежный форум медицины и здоровья в этом году является частью масштабного 4-го городского Исторического форума, который проводится под патронажем Пермской городской Думы и посвящен теме истории медицины и образования.

Организатор Молодежного форума - Ассоциация студентов и молодых врачей. Как рассказал ее президент, студент Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера и член Молодежного парламента Перми Сергей Кучеренко, первый раз форум прошел в 2017 году. Тогда он стал результатом победы в конкурсе социально-значимых проектов «Город - это мы» и вызвал большой резонанс. Профессора, доктора наук, главные врачи больниц рассказали о своем личном опыте и о своем пути в медицине и науке.

Участие в форуме принимали практикующие врачи.Фото: Екатерина ГАСПЕР

В этом году молодые люди решили возобновить форум и провести его во второй раз. Вновь выиграли конкурс «Город – это мы» в номинации «Здоровый город начинается с тебя». Выбрали другую площадку, других спикеров, сделали другую концепцию, пригласили студентов медуниверситета и других вузов Перми, а также студентов медицинских колледжей Пермского края.

- Для ребят форум стал фактически контрольной работой, которую они сдают уже второй раз, - отмечает председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. – Это уникальный проект, потому что проблема демографии и долгожительства не может не волновать. Сегодня форум гармонично вписался в стратегию развития нашего государства. Национальные проекты должны обсуждаться не только в кабинетах, но и среди молодежи. Недаром говорится, что нужно беречь здоровье смолоду. Эти принципы закладываются именно в 20-25 лет, когда появляются семьи, дети. И форум не только носит информационный характер, но и позволяет всем задуматься: «А все ли я правильно делаю».

С докладом выступила Ирина Фельдблюм, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Со стартовым докладом на тему иммунизации выступила Ирина Фельдблюм, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии пермского медуниверситета. Юрий Уткин поделился, что Ирина Викторовна была его преподавателем в годы учебы в этом вузе и подчеркнул значимость участия таких сильных экспертов на форуме.

На форум за новыми идеями

Форум работал на четырех площадках – это «Медицина – сегодня. Медицина – будущего», волонтеров-медиков «ДаДобро», «Общественное здоровье. Здравоохранение. Образование» и «Социальные вызовы: СПИД, наркомания, алкоголизм, курение, суицид». В качестве приглашенных гостей выступили Министерство здравоохранения Пермского края, Пермская краевая клиническая психиатрическая больница, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Благотворительно-экологический фонд «Обитаемый Урал», Пермский медицинский правозащитный центр и другие учреждения и организации.

- Наши эксперты рассказывают на форуме то, что не говорят на обычных лекциях и парах в университетах, - говорит Сергей Кучеренко. – Здесь собрались будущие учение и врачи, и им очень ценно перенять этот опыт. Доклады построены таким образом, чтобы посмотреть, к чему мы пришли сегодня и что нас ждет завтра.

Сам Сергей, который в этом году выпускается из университета, для дальнейшей деятельности выбирает сейчас из двух направлений – либо сердечно-сосудистая хирургия, которой он занимается уже 9 лет, либо работа анестезиологом-реаниматологом.

Отдельным большим блоком стала секция волонтеров-медиков. Участники обсудили, как получить гранты. Многие привезли на форум свои проекты, и региональные и федеральные эксперты дали им полезные рекомендации, советы и оценку.

- Бывает, добровольцы боятся, что не справятся с проектом, а на самом деле их нужно только направить, - поясняет модератор площадки Ульвия Нариманова.

Студенты пробуют свои силы в медицинской "Мозгобойне".Фото: Екатерина ГАСПЕР

Ребята приняли участие в медицинском квизе «Мозгобойня», прошли тренинги по медицинскому английскому языку и командообразованию и защитили свои проекты. Возможно, в следующем году появится отдельный форум именно медиков-волонтеров.

Светлана Исакова приехала с командой из Кудымкара. Она координатор местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». В форумах они регулярно принимают участие.

- Это новые знания, знакомства, идеи, - говорит она. - Чтобы не было эмоционального выгорания, добровольцам нужно поддерживать свое вдохновение. Мы приехали на форум, чтобы обменяться опытом, найти единомышленников. И у нас это получилось.