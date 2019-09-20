2019-09-19T17:34:30+03:00
Дом. Семья

«Забавно шевелят носиками». На видео попали маленькие носухи из пермского зоопарка

Малышей совсем недавно вывели из карантина в общий павильон [видео]
Екатерина ГАСПЕР
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Бусинка и Горошек уже вовсю осваиваются. Фото: пермский зоопаркБусинка и Горошек уже вовсю осваиваются. Фото: пермский зоопарк
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В пермском зоопарке появились новые жители. Это маленькие носухи, которых назвали Бусинка и Горошек. Им около полугода – самец родился в марте, самка – в апреле. Носухи – это самые близкие родственники енотов.

В Пермь пара приехала в конце августа из зоопарка «Лимпопо» Нижнего Новгорода, и все это время находилась в карантине. Как пояснили «Комсомолке» в пермском зоопарке, это стандартная процедура для всех вновь прибывших животных, чтобы проследить, нет ли у них болезней, можно ли селить их вместе с другими питомцами.

- Они бегают, играют, забавно шевелят носиками, фырчат, - говорят в зоопарке. – Как все малыши, очень любопытные, но все равно осторожные. Не агрессивные и очень игривые. Буквально вчера утром один из них пытался поиграть с волосами работника по уходу, они у нее короткие и кудрявые, ловил их лапкой.

Сейчас малыши находятся на экспозиции в павильоне экзотических животных, и все желающие могут на них посмотреть.

«Забавно шевелят носиками». На видео попали маленькие носухи из пермского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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