Проект создания социальных кинозалов в Прикамье могут перенять в другие регионы

Каждый год осенью на несколько дней Пермь превращается в центр притяжения любителей документального кино. В этом году в рамках фестиваля «Флаэртиана» проходит вторая образовательная сессия будущих кураторов проекта по созданию социальных кинозалов на территории Прикамья. По мнению Министерства культуры России, этот проект важен и для Пермского края, и для всей России.

«Психотерапия в кинозале»

Социальный кинозал - часть проекта развития кинематографии в Пермском крае. Задача такого кинозала, прежде всего – просветительская. Главная задача таких кинозалов не извлечь прибыль, а рассказать о кинематографе, показать жителям отдаленных районов, как документальное кино, так и игровое.

- Социальный кинозал - это особая технология. Мы разрабатываем особую методику, готовим специальных людей - медиаторов, которые работают со специальной аудиторией. Они подготавливают киноклубы, где каждый фильм - возможность поговорить о социальных проблемах. Это своеобразная психотерапия, - отметил Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края. - Помимо того, что мы смотрим интересное кино, мы еще и разговариваем, пытаемся выяснить причины социальных явлений. Кроме того, мы возвращаем кино в небольшие города, поселки.

Первые 30 социальных кинозалов откроются уже в ноябре, но постепенно организаторы планируют охватить всю территорию Пермского края. К 2022 году в Прикамье планируется открыть 92 кинозала.

«Кураторов учат не только снимать кино, но и искать диалог со зрителем"

У каждого небольшого кинозала на 50 - 100 мест, который может открыться на базе библиотеки, клуба или районного Дома культуры, будет свой куратор. Руководителей обучат, как снимать фильмы на остросоциальные темы, как организовать просмотр и найти диалог со зрителем. Будущие кураторы площадок должны пройти две обучающие сессии. На первой учатся снимать фильм, определять важные и близкие для конкретной территории сюжеты. В рамках фестиваля документального кино «Флаэртиана» проходит вторая образовательная сессия, на которой кураторов обучат показывать фильмы и вести дискуссии.

Вторая обучающая сессия куратоов кинозалов Фото: Наталья Тафинцева

- Нам важно научить наших кураторов двум очень важным моментам. Мы хотим, чтобы через создание фильма они увидели мир глазами режиссера и узнали, как создается на самом деле профессиональное кино, от замысла до сценария. Это рассказывали на первой обучающей сессии, - отмечает руководитель отдела медиаобразования киноорганизации «Пермская синематека» Ольга Ахмедзянова. - Вторая очная сессия направлена на организацию просмотра и обсуждение фильма.

Для организаторов важно, чтобы руководители кинозалов умели не только снимать хорошие фильмы, но и могли организовать просмотр. Обучающимся покажут разные формы взаимодействия зрителя и фильма, расскажут о подходах к проведению его просмотра и обсуждению.

Открытие кинозалов - экзамен для куратора

Не случайно, что второй модуль обучения проходит в рамках фестиваля документального кино «Флаэртиана». Кураторы каждый день ходят на лекции, посещают семинары, у них есть возможность поучаствовать в диалоге с режиссером фильма, другими участниками фестиваля. Также фестиваль может определиться с темой, «насмотреться», чтобы выбрать свою тему, сюжет, который близок их территории.

- Само открытие кинозалов - экзамен для куратора. На открытии они должны представить три продукта: презентовать жителям своей территории модель своего социального кинозала, снять собственный фильм о жизни на той территории, которую курируют. И третья, очень важная часть - провести показ и обсуждение фильма либо на детской аудитории, либо на любой другой, - подчеркнула Ольга Ахмедзянова. - На данный момент мы работаем над 25 фильмами.

Пермь - столица документального кино

Фото: Наталья Тафинцева

Проект важен не только для Прикамья, но и для всей России. В случае успешной реализации проекта по созданию в отдаленных районах социальных кинозалов опыт Пермского края могут перенять и другие регионы России.

- Министерство культуры России следит за развитием проекта. Очень интересный и важный проект. Он находится на пересечении нескольких отраслей: кинематография, социальная направленность, просветительская деятельность. Хорошо, что в Пермском крае начинают такую работу, так как пример одного региона может дать толчок развитию других. Но нужно сперва посмотреть, как будет развиваться проект, - подчеркнул заместитель министра культуры РФ, куратор направления «Творческие люди» в рамках нацпроекта «Культура» Павел Степанов.

Замминистра также отметил важность фестиваля документального кино «Флаэртиана». По его мнению, Пермь может стать одним из центров документального кино.

Социальный кинозал - проект, который реализуется на территории Пермского края в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура». Он разработан в целях реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.