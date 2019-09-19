Невероятно милый репортаж из квартиры, где живут десятки попугайчиков

- Да вы не бойтесь, максимум за уши подергают, а вот за телефоном следите, а то стырят! - предупреждает нас пермяк Евгений Муромский, как только мы зашли к нему в квартиру.

В одной из комнат у него живут сразу 15 попугайчиков. А недавно их было аж 35! Все это птенцы попугаев, разведением которых он занимается уже несколько десятков лет. Своеобразный птичий детский сад Евгений организовал прямо в своей квартире на улице Льва Шатрова, по соседству с питомником, где находятся родители пернатых малышей.

Тренер по айкидо и орнитолог в одном лице

Евгений Муромский – орнитолог. Он закончил биофак Пермского госуниверситета, сразу после вуза работал в зоопарке зоотехником, потом заведующим секцией птиц, занимался их содержанием и разведением. Спустя 7-8 лет ушел в спорт – был тренером по айкидо, но с любимым делом не расстался, параллельно стал создавать свою коллекцию птиц. Сейчас это у него основной и единственный вид деятельности.

В квартире живут около 20 попугаев.Фото: Василий Вахрин

Десять лет назад он вместе с друзьями, однокурсниками и коллегами по работе в зоопарке, организовал Клуб по содержанию и разведению экзотических животных. Каждый отвечал за свое направление – Евгений специализируется на попугаях, его товарищи – на змеях и обезьянах. Для змей есть отдельное помещение - лаборатория герпетологии, там же находится питомник для взрослых птиц, а обезьян друг тоже пока держит у себя дома.

Сейчас Клуб – это большая организация, в которую вступают люди и из других городов. Ее основная цель – консультация населения по вопросам содержания сложных и редких видов животных и птиц, отработка методик разведения. Это общественная организация, все доходы которой идут на содержание ее питомцев и аренду помещения.

В "детском саду" живут около 20 попугайчиков.Фото: Василий Вахрин

Как так получилось, что в его квартире поселились десятки маленьких попугайчиков, Евгений объясняет просто:

- Есть питомник, в котором живут взрослые птицы. А есть птенцы, которых нужно кормить каждые два часа. И когда их много, то получается, что кормить нужно непрерывно, спать по несколько часов в сутки. Для этого с ними нужно жить. Так я и поселил птенцов к себе домой.

Полтора миллиона за попугая

Мы беседуем с Евгением в комнате, где живут попугаи. Везде – на обоях, на шторах, на мебели – следы их веселых игр. Рядом с клетками – игрушки для птичек. В углу – инкубаторы с недавно вылупившимися птенцами, где поддерживается необходимая температура - 30 градусов. Сейчас там находятся птенцы попугаев жако и венесуэльский амазон, им 1,5 месяца.

В инкубаторах живут новорожденные птенцы.Фото: Василий Вахрин

Всего у него сейчас четыре вида - рыжеголовые и черноголовые каики, жако и амазоны. Попугайчики непрерывно «разговаривают». В какой-то момент их крики усиливаются, да так, что не слышно собеседника рядом.

- Что они хотят донести? – спрашиваем Евгения.

- Гулять просятся, пора их выпускать.

И он открывает клетки. Мы вмиг оказываемся под натиском разноцветных малышей. Вот один копается в волосах, другой пытается залезть в рюкзак, а третий уже подкрадывается к телефону, оставленному без присмотра на диване. Остальная гурьба разлетается по всей комнате. Несколько попугайчиков копошатся на карнизе.

- Они шторы снимают, быстрее, чем я вешаю, - замечает с улыбкой Евгений. – А вообще они ручные, потому что искусственно выкормленные. Совершенно не боятся человека, даже чужого.

Во время прогулки они общаются.Фото: Василий Вахрин

Самые общительные, как оказалось, это каики. Они первые, кто к нам подлетел. При этом, рассказывает Евгений, они строгие и «строят» всех остальных попугаев. Они живые, подвижные, деятельные и очень позитивные.

- Это птицы для общения, - говорит их хозяин. – У них развитый интеллект и при этом небольшой размер, удобный для содержания в квартире. Мы с ними раза три в день ругаемся и миримся. Очень контактные и доброжелательные. Их можно класть на спину. Мне присылали фото, где они спят вместе с детьми.

Совсем другие по характеру – жако. Про них говорят, что если другие попугаи подстроятся под вас, то под жако должны подстраиваться вы сами. Достаточно интеллектуальные птички и очень консервативные. Если даже просто передвинуть жердочку в клетке, то у них начинается паника. Все изменения нужно вводить постепенно. Более контактны и общительны амазоны. Они не так боятся перемен и быстрее приспосабливаются к новым условиям.

Кстати, Евгений – сейчас единственный в России, кто разводит рыжеголового каика. Это очень редкая птица.

Евгений Муромский любит этих озорных и умных птичек, а они - его.

Птенцы содержатся у него до тех пор, пока не смогут самостоятельно есть. Это бывает в два или в четыре месяца в зависимости от вида. Но в основном все они расходятся по новым хозяевам. Евгений продает их по цене от 40 до 120 тысяч. В год появляется до 30 особей. К слову, цены на попугаев в России варьируются от тысячи рублей за маленьких волнистых попугайчиков до полутора миллионов за гиацинтового ара.

Так и норовят стащить ручку!Фото: Василий Вахрин

- Расставаться всегда тяжело, привыкаю к ним очень, - вздыхает орнитолог. – Поэтому стараюсь не давать им имена. Да и фантазии такой у меня нет – столько имен придумывать.

«Как попугай с воронами зимой яблоки ел»

Режим у попугаев строгий. Перед кормежкой всех нужно взвесить. В зависимости от результатов подбирается смесь, порция, степень разведения и график кормления. Для интереса – только что вылупившиеся каики весят от 5 до 7,5 граммов, взрослые - 150-160 граммов, маленькие амазоны – 13-14 граммов, взрослые - 350-400 граммов, новорожденные ары – 20-25 граммов, взрослые - 350-400 граммов.

Одних надо кормить каждые 1,5 часа, других – каждые 4 часа. При этом нужно еще покормить родителей в питомнике и старших птенцов. Выпустить вовремя погулять. Расслабляться некогда - птенцы едят круглые сутки.

- Кормить тоже надо правильно и умеючи, - делится Евгений. – Неопытный человек может дать дозу больше, чем нужно, и птенец захлебнется. С подросшими птенцами проще.

Эти птенцы уже оперились.Фото: Василий Вахрин

Гуляют птицы два раза в сутки. Во время прогулок общаются друг с другом, за счет чего социализируются. Но могут жить и по отдельности. Евгений признается, что отпускает полетать их по всей квартире. А они грызут обои, книжки, провода. У него на счету – уже шесть откушенных компьютерных мышек. И есть рекорд – 36 выковырянных за 20 секунд клавиш.

Случаев, когда бы попугаи вылетели в окно, у него нет. Но однажды у знакомых улетел амазон. Считается, что это тропическая птица, любящая исключительно тепло. Каково же было удивление тех, кто заметил сбежавшего попугая на Кислотных дачах, где он в мороз -20 клевал вместе воронами мороженые яблоки.

Эти попугайчики только-только вылупились.Фото: Василий Вахрин

- Жара для попугаев куда страшнее, чем холод, - предостерегает Евгений. – Я знаю случаи их гибели от перегрева. Иллюзия о том, что им нужна жара, ложная. В Германии, например, они просто живут на улицах в городских условиях.

Пока попугаи «гуляют» по квартире, на нем постоянно сидит то один, то другой птенец, то сразу несколько. «Они тоже имеют предпочтения, - разъясняет он. – Сидят на мне, играют только со мной, позволяют делать то, что никому другому не разрешат – на спине повалять, за пазуху засунуть».

Не каждому так позволят!Фото: Василий Вахрин

В комнате стоит аквариум с рыбками. По дому бегает щенок Чау-чау. Недавно еще жила кошка, которую попугайчики не боялись и даже дергали за хвост. Жена у Евгения геолог и тоже любит животных. Дети выросли, поступили в вуз и теперь живут самостоятельно. По его словам, сложностей с соседями по поводу криков попугаев нет, до конфликтов не доходит. Тем более что ночью они молчат – тоже спят.

- Я занимаюсь птицами с 1986 года, - говорит он. – Постоянный шум – это дело привычки. Музыка меня раздражает гораздо больше, чем их крики. Они очень умные, интересные по поведению и в общении. Бывает, купят у меня попугая, а потом рассказывают, как перестают задерживаться на работе и бегут к своему Кеше с гостинцами. Настоящие члены семьи.