Успех, помноженный на прагматичный расчет

Территория опережающего экономического развития (ТОСЭР) - как мощный импульс для развития моногорода. Глава Нытвенского муниципального района Ринат Хаертдинов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» о том, как реализуется на территории муниципалитета инициатива ТОСЭР.

- Ринат Менсагирович, давайте обратимся к истории. Какие шаги предпринимались вами, федеральными и региональными властями, чтобы в крае появилась еще одна территория опережающего социально-экономического развития?

- Я бы начал с того, что мы проделали большой путь от присвоения Нытве статуса моногорода (это произошло в 2014 году). С 2017 года началась подготовительная работа по созданию заявки на ТОСЭР, тогда же было заключено соглашение между Пермским краем и Фондом развития моногородов (ФРМ) о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований. В июле 2018 года Министерство экономического развития РФ рассмотрело и одобрило заявку на создание ТОСЭР на территории Нытвенского городского поселения. 30 марта 2019 года вышло Постановление Правительства РФ о создании «ТОСЭР Нытва». А совсем недавно - 8 августа 2019 года - был подписан еще один важный документ: Нытва стала моногородом в границах Нытвенского городского округа.

Ринат Хаертдинов и ведущий радио Ярослав Богдановский

- Что это постановление конкретно дает территории?

- Если до этого моногородами были признаны поселок Уральский и Нытва, и только они могли привлекать средства, пользоваться другими инструментами поддержки из Фонда развития моногородов, то теперь такая возможность появилась и у предпринимателей всей территории округа. Среди мер поддержки, оказываемых ФРМ, - мероприятия, предусматривающие строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимой для реализации индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах, льготные заемы и др.

- А чем территория Нытвенского городского округа может привлечь инвесторов?

- Я бы выделил развитую транспортную инфраструктуру, уже имеющиеся производственные площади, свободные земельные участки для строительства производств, наличие необходимых мощностей. Что немаловажно - нет проблем с кадрами. Если заговорили о кадрах, стоит отметить и условия для комфортного проживания: в рамках программы «Комфортная городская среда» благоустраиваем дворы, есть возможность предоставления мест в детских садах, школах (уровень образования в районе достаточно высокий). У нас хорошая развитая культурная среда: фестиваль «Красная ложка у зеленой воды» стал межмуниципальным, есть очень хорошие музеи и достопримечательности. Есть возможность приобретения жилья: на вторичном рынке большой объем предложений; идет строительство нового жилья. Муниципалитет готов предоставлять площадки под ИЖС, МКД - ждем инвесторов. Ну и, конечно, экология.

- О преференциях для инвесторов мы пока еще и не сказали. Насколько известно, ТОСЭР - это льготные режимы для инвесторов? Можно об этом подробнее.

- Сейчас на 10 лет для резидентов предусмотрен льготный налоговый режим: страховые взносы - 7,6 % вместо 30%, налог на прибыль - 5% вместо 20%, налог на имущество - 0% вместо 2,2%, земельный налог 0% вместо 1,3%, льготы по НДПИ. Есть возможность получить земельный участок без торгов. В этом году дума Нытвенского городского поселения освободила резидентов «ТОСЭР Нытва» от уплаты земельного налога в отношении участков, которые используются для реализации инвестпроектов.

- Есть предварительные итоги по реализации инициативы ТОСЭР сегодня?

- На момент подачи заявки было 15 площадок площадью 110 га. Сегодня у нас уже 30 площадок общей площадью более 166 га, 8 из них заняты инвесторами. Имеются 15 потенциальных резидентов, два из них вышли на подписание соглашений: ООО «Санаторий-профилакторий «Оазис» и ООО «Нытвенский механический завод «Парма» (изготовление металлоконструкций и металлоизделий). В высокой степени готовности заявки Прикамского машиностроительного завода, Зюкайского насосного завода, компании «Латофлекс Плюс». Эти предприятия ведут строительство или реконструкцию производственных помещений, подключение мощностей, подготовку необходимой документации. Для тех, кто заинтересован в развитии бизнеса, используя при этом щадящие льготные режимы, нами разработан портал «ТОСЭР «Нытва» https://tosernytva.ru/.