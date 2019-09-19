Нужна безопасность документов в цифровую эпоху? Тогда вам - к нотариусу

В эфире радио «Комсомольская правда в Перми» продолжается совместный проект с Нотариальной палатой Пермского края. Эксперты программы рассказывают о тонкостях работы нотариуса, на конкретных примерах объясняют, как нотариус может помочь защитить законные права и интересы горожан. В эфире радио «КП - в Перми» нотариус Пермского городского нотариального округа Мария Боронина рассказала как можно обезопасить себя при переводе обычных документов в электронный вид.

- Мария Николаевна, благодаря современным технологиям практически каждый из нас 24 часа доступен в режиме «он-лайн». Мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь…

- Да, и то, что мы отправляем в них, сообщения, фотографии – с юридической точки зрения это охраняемая законом переписка. Вы правы, наша сегодняшняя жизнь неотделима от цифровых «гаджетов».

- Ведь мессенджер – это лишь инструмент. Нередки ситуации, когда человек снимает, например квартиру ( то есть совершает юридическое действие), а правоустанавливающие документы он смотрит на фотографии в мессенджере. Конечно, здесь вряд ли требуется нотариальное заверение. Можно ли нотариально обезопасить цифровые копии документов?

- Давайте разделим для понимания на два аспекта. Во-первых, все документы ( кроме паспорта) вы можете перевести в цифровой вид, и они не потеряют своей юридической силы. Можно, условно говоря, «нотариально телепортировать» документ и для того, чтобы это сделать нужно, как минимум, обратиться в нотариальную контору. Нотариус после соответствующей проверки подлинности документа переведет бумажный документ в цифровой вид. Эта услуга сегодня весьма востребована. Людям нужно, например, чтобы в электронном виде в режиме «быстрого доступа» были свидетельство о браке или рождении. Причем переведенный в цифровой вид документ это не фотография, он равноценен по юридической силе своей бумажной версии.

- А другой участник сделки как-то может понять, что оцифрованный документ прошёл «нотариальный карантин»?

- После того, как мы проверяем подлинность документа, убеждаемся в том, что это именно оригинал, он не подчищен и не исправлен, нотариус учиняет удостоверительную надпись в форме, утверждённой Минюстом. Удостоверительная надпись гласит, что «данный документ, изготовленный нотариусом в электронном виде, полностью соответствует тому, документу, который представил гражданин». Далее эта нотариальная форма и цифровая версия того или иного документа заверяются цифровой подписью нотариуса – специальным уникальным ключом.

- Так все таки это получается пусть и цифровая, но копия документа?

- Правильнее, наверное, говорить о том, что это не цифровая копия, а цифровая версия документа. По своей силе она равнозначна оригиналу (тот же подлинник, но в цифре). Есть нюанс: если речь идёт не о паспорте гражданина РФ, он в оригинале должен быть только в одном, физическом, экземпляре.

- И что касается доступности оцифровки документов…

- Это доступная по цене услуга. Судите сами: оцифровка 1 листа по тарифам стоит 190 рублей (в любую сторону — с цифры на бумагу и наоборот).

- Можно ли получить бесплатную консультацию в Нотариальной палате Пермского края?

- По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/