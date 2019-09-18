В Перми прошли соревнования по бердингу

В минувшие выходные при поддержке "ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез" в рамках конкурса "Пермь - мастерская будущего - 2019" впервые в Пермском крае состоялись соревнования по бердингу - спортивной орнитологии.

Фото: Татьяна Сергеева

Суть бердинга в том, чтобы зафиксировать самое больше количество видов птиц. Иногда это могут быть не сами пернатые, а косвенные доказательства их присутствия

Организаторы состязаний - Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. Перми и МАОУ "СОШ № 132" г.Перми накануне, 14 сентября для всех заявившихся провели мастер-классы по идентификации птиц и их фотографированию, а также орнитологическую экскурсию в Черняевский лес.

Фото: Татьяна Сергеева

А 15 сентября в самой мирной охоте из существующих приняли участие 166 пермяков - семейные, школьные и студенческие команды. По просьбам любителей птиц первые в Перми соревнования по спортивной орнитологии состоялись в трех номинациях: взрослые, школьные и семейные команды. Подведут итоги увлекательных соревнований и определят победителей в конце сентября.