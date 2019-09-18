2019-09-17T21:28:36+03:00
Дом. Семья

"Боялись, что не выживет". Как десятки неравнодушных людей спасали шарпея, на которого напала стая собак

Бедняге еще предстоит длительное лечение в пермской клинике
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Фото пострадавшего шарпея из группы "Подслушано Закамск"Фото пострадавшего шарпея из группы "Подслушано Закамск"
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В Перми десятки человек объединились, чтобы спасти шарпея, на которого набросилась стая собак.

- Искусанная собака с ошейником лежит в помещении заправки на улице Липатова, - написал молодой человек в соцсетях.

На фотографии - израненный белоснежный шарпей. На него, по словам очевидцев, накинулась стая бездомных собак, которая бродит по Закамску. Шарпей дополз до заправки и без сил лег в углу.

- Боюсь, что она не выживет, - написали в комментариях. - Срочно в клинику надо!

В итоге шарпея забрал один из волонтеров и отвез в ветеринарную клинику. В это время пермяки пытались помочь собаке, как могли. Одни искали хозяев шарпея, другие - переводили посильную сумму на лечение.

Собаку осмотрели ветеринары, ей поставили капельницу. Рядом с бедолагой все время находилась девушка-волонтер. Пока гадали, что дальше делать с собакой, у нее нашлись хозяева.

- Они с ней в клинике, - написали в соцсетях. - Собачка будет жить! Ее, кстати, зовут Снежа.

Часть собранных на лечение Снежи денег перейдет в помощь Закамскому приюту для собак. Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал шарпею, за неравнодушие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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