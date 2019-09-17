Работы с нашего двора

Пермь постепенно преображается: фонтаны и качели на эспланаде, игровые площадки на набережной, новые дома и отремонтированные дороги. Но если, вернувшись домой, ты видишь во дворе только остатки разбитого асфальта и непросыхающую лужу у самого подъезда, трудно радоваться позитивным изменениям, которые произошли далеко от того места, где ты живешь.

Поэтому в Перми вплотную занялись благоустройством дворов. Средства на это выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также из городского бюджета в рамках депутатских программ. Всего в этом году в Перми будет отремонтировано 207 дворов.

Мы проехали по нескольким микрорайонам, где этим летом велись работы по благоустройству.

Микрорайон Левшино

Вдоль хрущевской пятиэтажки по улице Томская, 32, уложен свеженький асфальт, а на подходе к зданию отремонтирована лестница: дом стоит на небольшом возвышении, и с улицы во двор надо подниматься на несколько метров. Еще недавно лестница была разрушена, и подниматься по ней жителям было очень сложно. Теперь здесь сделаны ровные ступеньки, устойчивые перила.

Альбина Константиновна Михалева живет в доме уже 50 лет.

- Наш дом был сдан в 1968 году, - говорит женщина. - И все мы туда дружно заехали - нас расселили из барака, находившегося возле телефонного завода. Вот с тех пор, по-моему, дорогу возле дома и не ремонтировали. Дорога была - вспоминать не хочется. А сейчас удовольствие одно по ней ходить. И лестницу сделали прекрасную.

Альбина Михалева: - Лестницу у нас сделали просто замечательную.Фото: Василий Вахрин

- Здесь была грязь вместо асфальта, - рассказывает председатель ТОС Ксения Минибаева. - Во дворе с весны до глубокой осени - сплошная слякоть и лужи. Жильцы называли свой двор «миргородской лужей». А в этом году нам выделили деньги на благоустройство. И за месяц все было сделано - парковка, выезд из двора и лестница.

Теперь жителей беспокоит только одна проблемы - старые тополя во дворе. За полвека деревья вымахали выше дома, но стволы уже начали гнить - того и гляди рухнут кому-нибудь на голову. Поэтому, воспользовавшись приездом депутата Пермского городской Думы Александра Филиппова, благодаря которому их двор попал в программу благоустройства, они высказали ему очередной наказ.

- Александр Егорович, помните, мы приходили к вам со своей бедой? - обратился к Филиппову жилец дома Хазип Хасанзянов. - Просили сделать дорогу во дворе. Очень благодарны вам за то, что откликнулись. Сейчас дорога у нас просто замечательная. Теперь просим кронировать старые деревья, чтобы они не упали на кого-нибудь.

Но в этом году кронировать тополя уже не получится. Жильцам надо будет подать заявку на участие в депутатской программе на следующий год.

- Благоустройством дворов мы занимаемся не первый год, - отметил Александр Филиппов. - Всем известна федеральная программа по благоустройству придомовых территорий «Жилье и городская среда». Но справедливости ради хочу напомнить, что в Перми мы приняли решение приводить в порядок дворы три года назад, еще до федеральной программы. Потому что двор - это то, что жители видят каждый день, та территория, где пожилые люди и дети проводят большую часть своей жизни. И принципиально важно, чтобы там было находиться уютно и приятно. В моем избирательном округе осталось еще много территорий, которые нужно привести в порядок. Вместе с ТОСами, вместе с общественностью мы определяем места первоочередных работ.

Микрорайон Голованово

Округ Александра Филиппова - один из самых обширных по площади. И, конечно, ни за один год, ни за три сделать красивыми все дворы в нем невозможно. Этим летом, кроме двора на Томской, были приведены в порядок придомовые территории по адресам: Зюкайская, 4; Делегатская, 35а; Сухумская, 19; Валежная, 5; Щербакова, 47а и Бенгальская, 20.

На улице Бенгальской - типичная городская застройка прошлого века, когда пятиэтажки стоят параллельно друг другу, возле подъездов проходит неширокая дорога, объединяющая в себе и проезжую часть, и тротуар, а между соседними домами - заросший травой и кустами пустырь, гордо именуемый газоном. Обычно этот газон превращается в парковку для автомобилей.

Но дом №20 по улице Бенгальской представляет собой яркий пример комплексного благоустройства, пример того, как за одно лето можно сделать двор удобным для всех категорий жильцов.

- Мы создали дизайн-проект и обсудили его с жильцами на общем собрании, - рассказывает председатель правления ЖСК №16 Евгения Чернилина. - Обговорили, что будет сделана пешеходная зона, где можно будет также ездить на велосипеде. Жители понимали, что это необходимо для нашего двора. Раньше проезд вдоль дома был шириной три метра, а автомобили стояли на газоне, отделенном бордюром. Мы расширили проезжую часть до трех с половиной метров, заасфальтировали часть бывшего газона и сделали парковку шириной пять метров. А вдоль дома сделан тротуар и подходы к подъездам. И, конечно, детская площадка.

Возле дома сделали тротуар и заасфальтировали подходы к подъездам.Фото: Василий Вахрин

На детской площадке, оборудованной на месте пустыря, установлены и яркие качели, и горка, и лавочки, где родители могут посидеть, пока малыши играют. Благодаря тому, что жители сами приняли активное участие в разработке дизайн-проекта, во дворе нашлось место всем - и детям, и пенсионерам, и автомобилистам.

Основные работы по благоустройству двора были выполнены за счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми. А вот детская площадка обустроена благодаря деньгам депутатской программы. В результате все работы были сделаны комплексно за одно лето.

Микрорайон Городские Горки

- Ну разве это тротуар? - возмущенно разводит руками женщина, показывая на засыпанную асфальтовой крошкой дорожку, проложенную вдоль забора детского сада на улице Тургенева. От проезжей части дорожка отгорожена металлическими столбиками, к которым плотно прижались припаркованные автомобили. Впрочем, раньше здесь вообще никакого тротуара для пешеходов предусмотрено не было.

Приехавший на встречу с жителями Городских Горок заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов объясняет, что дорожка сделана временно. Территория, по которой она проходит, принадлежит детскому саду, и, пока земля официально не передана в муниципальную собственность, городские власти не имеют права вкладывать бюджетные деньги в ее благоустройство.

Жители домов по улице Тургенева надеются, что в следующем году возле детского садика появится качественный тротуар.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Для того чтобы нам ускорить процесс, мы пока перенесли забор, сократив территорию детского сада, и сделали временный тротуар, - поясняет Алексей Грибанов. - Причем работы велись не за бюджетные деньги. Глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич договорился с подрядчиками, они привезли асфальтовую крошку и отсыпали дорожку. А на следующий год, когда мы эту землю передадим в муниципальную собственность, тогда администрация будет иметь право выделить деньги, чтобы сделать хороший качественный тротуар. Надо только немного подождать.

А неподалеку от улицы Тургенева жители нескольких пятиэтажек по улице Макаренко уже радуются новым тротуарам, созданным в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Вообще невозможно ходить было - сплошные лужи, - вспоминает недавнее прошлое Татьяна Самсонова, жительница дома №36 по улице Макаренко. - У нас прошлой осенью труба отопления лопнула. Пока ее чинили, все вокруг дома раскопали, вся дорога в глине была, у третьего подъезда вода постоянно стояла. А на днях заасфальтировали тротуар у дома. Так хорошо, так ровно сделали, что, даже когда дожди прошли, луж не осталось.

Кстати, самой первой новенький асфальт опробовала Ромашка - собака Татьяны Васильевны.

Самой первой новенький асфальт опробовала Ромашка - собака Татьяны Самсоновой.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Новые асфальтовые тротуары этим летом были сделаны еще возле двух пятиэтажек (№40 и 44) по улице Макаренко.

- Благоустройство придомовой территории - одна из основных проблем из тех, что волнуют пермяков, - рассказывает Алексей Грибанов. - И жители микрорайона Городские Горки очень активно участвуют в преображении своих дворов: занимаются покраской бордюров, уборкой мусора и приведением в порядок газонов. Это одно из условий программы: чтобы двор был благоустроен, жители должны принять в этом участие, вложить частичку своей души.

Микрорайон Крохалева

- Нет, я не из этого дома, - улыбается молодая женщина, качающая на качелях годовалого сына. - Просто дорога на молочную кухню идет мимо этого двора. И мы с Лешей каждый день здесь играем по дороге и туда, и обратно. Тут три детских площадки, и на каждой мы останавливаемся. Он у меня и на качелях, и на каруселях - всюду успевает, все ему интересно.

Яркие игровые площадки для детей во дворах домов по улице Таборская, 14, и Солдатова, 1, появились этим летом. Также в рамках комплексного благоустройства дворов проезд возле домов расширили, сделали тротуары и парковочные места.

Во дворе найдется место всем - и детям, и пенсионерам, и автомобилистам.Фото: Василий Вахрин

- Здесь дорога была очень узкая, тротуара вообще не было. А на подходах к подъездам вместо асфальта была грунтовая дорожка, - вспоминает депутат Пермской городской Думы Алексей Оборин. - Мамам с колясками было сложно разъехаться с машинами. Пешеход-то мог в сторону отойти, а с коляской как? И, конечно, ни о каких парковках и речи не было. Ведь когда строили эти дворы, никто не рассчитывал на такой поток машин. Инициатива по преображению дворов шла от жителей - они предлагали, что и как здесь должно быть.

- У нас и в самом деле ничего не было: ни детской площадки, ни тротуара, - говорит председатель ТСЖ «Таборская, 14» Наталья Бобровникова. - Мы подали заявку и приняли участие в программе по благоустройству. А лавочки у подъездов и шлагбаумы на въезде во двор поставили уже собственными силами. На субботники неоднократно выходили, чтобы территорию держать в красоте.

- Возле нашего дома также дорога разбита была, и детская площадка давным-давно пришла в негодность, - рассказывает Юлия Пермякова, старшая по дому №1 по улице Солдатова. - А тут такие яркие и красивые игровые площадки сделали, что люди из других домов приходят! И дети радостные - с площадки на площадку бегают. Раньше во дворах тишина была, никого не увидишь. Сейчас так все оживилось!

- В этом году все, что запланировано в округе по благоустройству, все сделали, - говорит Алексей Оборин. - Сейчас уже принимаем заявки на будущий год, встречаемся с жильцами. И до такой степени программа востребована, что люди порой с семи часов утра занимают очередь, чтобы подать заявку.

По словам губернатора Максима Решетникова, люди оценивают происходящие в своих дворах изменения позитивно, потому что некоторые придомовые территории не благоустраивались по 10-20 лет. Важно, что жители участвуют в обсуждении предстоящих изменений, они высказывают свои пожелания, и впоследствии, по мере возможности, эти пожелания учитываются.

Напомним, что пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе». Активное участие жителей позволяет органам власти оперативно и своевременно реагировать на нарушения в ходе работ или недостаточно высокое качество ремонта.