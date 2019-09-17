«Мы очень боялись найти труп». Родные пропавшего в Перми бизнесмена рассказали о его поисках

Пермские волонтеры вышли на поиски пропавшего 43-летнего бизнесмена Игоря Бурдина. О судьбе мужчины ничего не известно с 26 августа. Ранним утром в понедельник он проснулся в доме своих родителей в Гамово, сел на шестичасовой автобус Гамово-Пермь и исчез. С собой у него не было ни документов, ни сотового телефона, зато были деньги – предположительно 23 тысячи рублей.

Волонтеры, которые откликнулись и пришли на помощь семье пропавшего пермского предпринимателя, просмотрели камеры видеонаблюдения и пришли к выводу, что мужчина мог выйти на остановке Мира или Одоевского. Утром автобус мчался по маршруту фактически без остановок. Во-первых, не было пробок, во-вторых, ранних пассажиров было очень мало. И место, где Игорь Бурдин предположительно мог находиться – Балатовский парк.

Два с лишним километра территории волонтеры прочесали, но поиски прошли безрезультатно.

- Мы очень боялась, что можем найти труп, но ни кого не нашли, - говорит сестра пропавшего предпринимателя. - И теперь все та же неизвестность. Мы все, кажется, сделали от нас зависящее, и ни чего. Никогда не думала, что люди могут вот так теряться. У нас уже опускаются руки. Мы не знаем, что еще можно сделать, чтобы найти его. За это время ни писем, ни сообщений, ни смс-ок, которые указали бы на то, что он жив, не было.

Сейчас волонтеры печатают объявления и расклеивают их по Перми. Если кому-либо что-то известно о судьбе пропавшего бизнесмена, родные просят позвонить по телефону 8 902 793 10 54 или 102.

Приметы: рост 176 см., волосы русые, глаза серые.

Был одет: джинсовый темно-синий костюм, куртка черная, бейсболка темно-синяя, черные кроссовки.

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