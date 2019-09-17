Подведены итоги первого этапа конкурса «Город-сад. Наследие»

Подведены итоги первого этапа конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений в рамках эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие». Комиссия, в состав которой вошли представители березниковской администрации и филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», посетила территории, заявленные в конкурсе.

На первом этапе оценивалась работа более 20-ти участников по озеленению площадок. Весной все они получили гранты в размере 5 000 рублей и универсальное удобрение для проведения работ по благоустройству прилегающих к учебному заведению территорий. Активное участие в озеленении принимали воспитанники детских садов, школьники, трудовые отряды, родители и педагогические коллективы учреждений.

Например, во дворе школы №3 создали инсталляцию «Сухой ручей», станция юных натуралистов представила цветник с надписью «Город-сад», коллектив усольского детского сада №5 показал комиссии, как они учат своих воспитанников ухаживать за природой на примере плодовых культур.

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Венера Мухатаева, специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», председатель Совета активной молодежи филиала «Азот» «Лига лидеров»:

– Одна из задач, которую мы ставили перед собой в рамках реализации проекта «Город-сад. Наследие» – это объединение усилий предприятий, администрации и жителей во благо города. Мы увидели первые результаты проекта – ведется активная совместная работа по благоустройству территорий образовательных учреждений. Участки расцветают, радуют жителей Березников своим ярким цветочным видом.

Большинство участников планируют продолжать работу и представить свои проекты на втором этапе, который состоится в октябре этого года. Согласно положению, победитель получит 200 000 рублей, второе место – 150 000 рублей, третье – 100 000 рублей. Средства пойдут на реализацию проектов и дальнейшее комплексное благоустройство территорий, прилегающих к школам, учреждениям дополнительного образования и детских садов.

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Людмила Быкова, заведующий Управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники:

– Проект «Город-сад. Наследие» хорош тем, что не только сам филиал «Азот» принимает активное участие в благоустройстве нашего города, но и дает возможность всем желающим образовательным учреждениям города реализовать свои проекты по озеленению территорий. В рамках проекта с финансовой помощью филиала «Азот» высаживается еще больше цветов, кустарников и деревьев. Мы надеемся, что участников конкурса будет еще больше, и наш город будет еще красивее.

Светлана Чернавина, главный специалист отдела дополнительного образования Управления образования администрации города Березники:

– Такие проекты необходимы. Они направлены не только на благоустройство и озеленение города, но и на воспитание в детях экологической культуры. Воспитанники детских садов и школ учатся бережно относиться к природе, получают знания о растениях и об окружающем мире. А наша задача, во многом, вырастить достойное поколение, которое позаботится о будущем города.

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Напомним, филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» представил эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», посвященный 110-летнему юбилею со дня рождения известного уральского озеленителя В.Л. Миндовского. Проект презентовали представители Совета активной молодежи «Лига лидеров» на заседании круглого стола «Экологическая трибуна» администрации города Березники в марте 2019 года. В ходе реализации проекта «Город-сад. Наследие» запланирован и успешно реализуется целый ряд мероприятий. Состоялся квест, во время которого учащиеся березниковских школ познакомились с биографией Валентина Миндовского и его работой в Березниках. Планируются проведение конференции для преподавателей биологии и экологии, организация конкурса научно-исследовательских работ среди учащихся березниковских общеобразовательных школ, приобретение и посадка саженцев на улицах города и в «Треугольном сквере». Главные задачи проекта – сохранение зеленых насаждений, формирование у молодежи бережного отношения к истории города, уважения к историческому наследию.