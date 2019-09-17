В Перми изменили схему движения на улице Героев Хасана

На улице Героев Хасана опять изменения. Напомним, 5 сентября большая часть дороги - от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской - была перекрыта из-за ремонта. В результате там образовались огромные пробки. Многие пермяки тогда жаловались, что не знали о готовящихся работах и не видели никаких предупреждений. В тот же день глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговор директору МКУ «Пермблагоустройство» Евгению Масалеву за плохую подготовку к началу реконструкции.

Сейчас на улице Героев Хасана изменена схема движения: запрещен поворот налево с улицы Васильева и с Бродовского тракта. По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, это временные меры, связанные с ограничением движения на период ремонта.

- Улица Героев Хасана - это магистральная дорога общегородского значения, и для нее довольно существенно сокращение полос до одной в каждом направлении, - пояснил Максим Кис. - Разумеется, это вызвало заторы. Они были бы не так существенны, если бы не водители, которые выезжали с Бродовского тракта и с улицы Васильева и поворачивали налево, тем самым перекрывая прямой ход по улице Героев Хасана. Из-за этого тормозилось движение в обоих направлениях.

В результате чиновники приняли решение запретить поворот налево. На перекрестке установили разделительные блоки. Теперь движение приостанавливается только тогда, когда дорогу переходят пешеходы.

Те, кому нужно повернуть налево, должны выехать направо и развернуться на ближайшем перекрестке, где есть специальная полоса движения и стрелка на светофоре, после чего можно проехать в центр города.

- Такой мерой мы исключили негативное влияние этого поворота на движение по улице Героев Хасана и одновременно убрали затор на улице Васильева, - объяснил Максим Кис. - Не нужно пытаться поворачивать, проезжая по встречке. За это предусмотрено лишение прав. На перекрестках ежедневно дежурят наряды ГИБДД.

На улице Героев Хасана по-прежнему сохраняются пробки, особенно в утренние и вечерние часы пик, но менее существенные, чем это было в первые дни после закрытия движения.