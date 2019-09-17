«Ее история трогает до слез». Пермский бизнесмен хочет помочь Ирине Пекарской встать на ноги

- Главное, не терять надежды! И у Ирины есть смысл жить, два парня растут, - говорит пермяк Андрей В. (имя изменено – прим. ред.).

Недавно пермская «Комсомолка» рассказала о состоянии 31-летней Ирины Пекарской, одной из самых тяжелых пострадавших в «Хромой лошади». Она находится в Березниках в паллиативном отделении. «Она как ребенок, часто кричит, а когда слышит голос мамы по телефону - плачет, после обезболивающих уколов ненадолго успокаивается», - рассказали медсестры.

После публикации в редакцию обратился житель Перми Андрей В. Мужчина сообщил, что прочитал про Ирину и находится под сильным впечатлением. Стал думать, как помочь.

- Салфетки и прочие бытовые принадлежности, конечно, нужны, но я ставил более серьезные цели, - говорит Андрей. – Стал искать в интернете и нашел один прибор для лечения.

Этот аппарат производится в Белгородской области и работает по методу электротерапии. Как заявляют изготовители, способен справиться даже с неизлечимыми болезнями с помощью электроимпульсов. Его стоимость – в районе 5 тысяч рублей.

Ирина Пекарская находится в паллиативном отделении.Фото: Екатерина ГАСПЕР

Андрей был готов купить аппарат и связался с изготовителями. А они, узнав о печальной истории Ирины, пообещали выслать его бесплатно.

- Я общался с врачами, и они сказали, что шанс есть, 50 на 50, , - рассказывает Андрей. – А если есть шанс, то нужно действовать. Я верю, что этот метод сработает. Дальше тянуть нет смысла, итак уже много времени упущено. Тысячи людей лечатся этим аппаратом, он даже от ампутации ног спасает. На мой взгляд, это единственный прибор, который сможет поставить Ирину на ноги, хотя бы сделать попытку. Что важно, побочных эффектов у него нет.

Мы связались с братом Ирины Сергеем, который является ее опекуном. Он готов рассмотреть такую возможность и более подробно разобраться в вопросе.

- Только не знаю, поможет ли это, - сомневается Сергей. - Все-таки 10 лет уже прошло…

Мама Ирины Галина Васильевна тоже согласна попробовать.

- Соглашайся, - крикнул один из сыновей Ирины, который оказался рядом и услышал телефонный разговор бабушки с корреспондентом «КП».

Сейчас, главное, разобраться в необходимости аппарата и, если он действительно нужен, получить разрешение врачей.