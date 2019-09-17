«Смотрит на пассажиров с надеждой». «Пермский Хатико» уже полгода ждет хозяев у аэропорта

Возле пермского аэропорта «Большое Савино» поселился пес. После того, как на взлетном поле приземлится самолет, он с надеждой бежит к выходу и внимательно разглядывает всех пассажиров, прилетевших этим рейсом. А когда люди разъезжаются по домам, пес грустно вздыхает и идет по своим делам.

Эту трогательную историю о брошенной кем-то собаке рассказали пользователи соцсетей. В паблике «Подслушано Пермь» они опубликовали фото пса и подписали:

«В аэропорту Большое Савино живет добрый пес. Иногда его подкармливают таксисты. Он встречает всех, кто выходит из здания. Возможно однажды его хозяин улетел, а пес его ждет, уже полгода. Летом он валялся на травке, сейчас от дождя прячется под крышей. Давайте найдем дом пермскому Хатико?»

Многие из тех, кто в последние месяцы пользовался услугами пермского аэропорта и тоже видел эту собаку, написал к опубликованному в соцсетях посту комментарии: «Он там с января, спал в сугробе в мороз», «Очень пуглив, видно здорово ему от людей досталось». «В Перми бывало, такое, что и кошку привозили в аэропорт и оставляли в переноске возле урны».

История брошенного пса тронула подписчиков группы. Они начали предлагать свои варианты устройства Хатико: «Жалко собакена», «Лучше бы предатель нашелся. Пес останется верным своему хозяину до конца своих дней, и никто его ему не заменит», «Вот она собачья верность! И ведь когда хозяин вернется, собака все ему простит и будет любить его дальше, несмотря на то, что ему приходилось выживать», «Его могли на трассе оставить, были подобные случаи», «Пес хороший, в частный дом его надо!», «Ну что за люди как можно собаку забыть?», «Его в приют надо, хороший есть в Усть-Качке».

Остается надеяться на то, что после того, как история пермского Хатико из аэропорта попала в соцсети, жизнь брошенного пса наладится.

Кстати, это не первый случай в Пермском крае, когда брошенная собака терпеливо ждала уехавшего хозяина. Два года назад в Краснокамске на местном автовокзале появился пес. Он голодал, мерз, но встречал каждый пассажирский автобус и никуда не хотел уходить. О судьбе бедолаги написали тогда журналисты «Комсомолки».

Читательница нашей газеты прочитала статью, посмотрела фото собаки, увидела ее добрые и грустные глаза, и так жалко ей стало краснокамского Хатико, что она посоветовалась с мужем, и семья решила взять собаку к себе.

Сейчас пес живет в частном доме в Нытвенском районе. И зовут его Верный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае пес Хатико месяц ждет хозяина на автовокзале

Бедолага мерзнет, голодает, но встречает каждый транзитный автобус и никуда не хочет уходить (Подробнее...)

После статьи в «Комсомолке» у Хатико из Прикамья появились новые хозяева

Пса, месяц прождавшего хозяина на автовокзале, забрали в частный дом в Нытвенский район (Подробнее...)