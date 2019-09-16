В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы. Дело расследовал следственный отдел по городу Березники следственного управления СКР по Пермскому краю. В ходе следствия было установлено, что решение о кесаревом сечении врачи приняли из-за слабой родовой деятельности. Укол – спинномозговая анестезия – был поставлен правильно. Но после него роженица потеряла сознание, у нее резко упало давление и остановилось кровообращение.

В Прикамье за смерть роженицы судили врача 00:00 00:00