2019-09-14T12:21:31+03:00
Общество

«Хромает и кости торчат». Пермяки просят спасти лошадь, которая бродит по шоссе Космонавтов

Больное животное заметили около остановки "Ипподром"
Екатерина ГАСПЕР
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Фото из группы "Мой город - Пермь!"Фото из группы "Мой город - Пермь!"
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- Вся в коростах, худая, гноится глаз, копыта обросли, еле ходит! – появился в соцсетях крик о помощи.

Пермяки заметили, что на шоссе Космонавтов между остановками «Школа» и «Ипподром» скитается больная белая лошадь. По словам подписчиков, лошадь и другие животные принадлежат хозяевам из частного кооператива неподалеку и находятся в плачевном состоянии. Люди призвали дать огласку этому делу и не довести животных до гибели.

Фото из группы "Мой город - Пермь!"

Фото из группы "Мой город - Пермь!"

По информации знакомых семьи, которой принадлежит лошадь, кобыле за 20 лет. На связь вышла ее владелица и пояснила:

- Купили лошадь уже такую, она не молодая и поэтому не поправляется, а привязываем, чтобы паслась. Копыта расчищали два месяца назад, тогда же и ковали, глаз промываем и мажем, круп поцарапала, когда меня не было, после все обработали зеленкой и перекисью.

Также она рассказала, что у них есть еще одна лошадь, пони и ослик.

Фото из группы "Мой город - Пермь!"

Фото из группы "Мой город - Пермь!"

Однако некоторые пермяки поделились, что замечали, как эта лошадь работает на прокате детей, а также возит и взрослых. «Видела, как на ней девушка ехала от химчистки по шоссе Космонавтов, обратила внимание, что лошадь хромала, кости торчат, выглядит плохо, и девушка верхом едет, я тогда еще подумала, что зря она на таком животном».

Многие пользователи пожалели лошадь – одни выразили готовность взять ее себе, а другие даже захотели написать заявление в прокуратуру, чтобы проверить условия содержания животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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