Юрий УТКИН: Надо, чтобы люди хотели заниматься спортом

О том, почему городские власти считают необходимым поддерживать массовый спорт, на Радио «Комсомольская правда»-Пермь» шел разговор с председателем Пермской городской Думы Юрием Уткиным.

- Тема массового спорта является актуальной не только в Перми, но и по всей стране, - отметил Юрий Уткин. - И есть ориентиры, которые сегодня стоят перед каждым городом. Сейчас в Пермском крае спортом и физической культурой регулярно, не менее трех раз в неделю, занимается около 900 тысяч человек, что составляет более 36 процентов населения Прикамья. А к 2024 году в рамках национального проекта «Демография» этот показатель планируется увеличить до 55 процентов.

Разумеется, статистика – вещь лукавая. Как посчитать тех людей, которые бегают по утрам по набережной? А если человек и бегает, и занимается баскетболом? Мы его должны посчитать два раза?

Но дело не в цифрах. Массовая физкультура и спорт, безусловно, нужны хотя бы для того, чтобы выполнить мега-задачу – увеличить продолжительность жизни людей. Каждому из нас необходима двигательная активность, даже в условиях офиса надо раз в полчаса вставать и размяться. А наша задача – властей всех уровней – создать необходимые условия для занятий.

- И что делается в Перми для этого?

- Мы начали реализовывать в Перми программу по созданию дворовых мини-стадионов. В этом году строительство спортплощадок велось в четырех районах города: Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском и Кировском. Как раз сейчас идет очередной этап их сдачи. За последние несколько лет в спальных районах появилось уже 44 таких комплекса, где можно заниматься 21 видом спорта – от воркаута до волейбола.

На этих площадках предусмотрена инфраструктура, современные светильники, чтобы в вечернее время можно было спокойно позаниматься. Посещение таких спортплощадок бесплатно, в том числе и занятия с дворовым тренером.

- Но мало построить площадку, надо ее содержать. К примеру, кто-то должен заливать лед.

- Вот как раз дворовый тренер и будет заниматься организацией процесса. Кроме дворовых площадок, появляются современные стадионы при школах. Они ранее всегда были в зоне критики, потому что заниматься там могли только ученики школы, а для остальных жителей микрорайона они были закрыты. А сейчас на школьных стадионах могут заниматься все. В этом году запланировано сдать стадионы при школах № 82, 41, 48, 115, 122.

Требуется не только строить новые стадионы, но и поддерживать уже построенные. Недавно мы в поселке Новые Ляды восстановили очень старый объект, который люди называли катком. Теперь там установлены борта и спортивное оборудование, сделано новое покрытие, есть даже мини-трибуны и помещения для переодевания.

Но, как оказалось, мало создать условия для занятий. Надо, чтобы люди еще захотели заниматься спортом. Ветераны, которые начали тренироваться много лет назад, так и продолжают занятия спортом. А вот как создать правильный ориентир для молодежи?

Мне кажется, вот очень наглядный пример: Александр Платунов, член сборной команды России по баскетболу. Сейчас ему 22 года. А в 5 лет он стали заниматься во дворе, где кто-то поставил баскетбольное кольцо. И он бросал мячик в это кольцо. Его занятия увидел игрок «Урал-Грейта» Энтони Боуи, который в этом же доме жил и взял шефство над мальчиком. Он показал ему, как надо правильно бросать мяч. В 7 лет Саша пошел в «Урал-Грейт-юниор» и стал заниматься уже с профессиональным тренером. И вот результат.

- Многие люди хотят заниматься, но не готовы платить деньги за тренажерные залы. И не знают о существовании бесплатных тренировок.

- Во многом это зависит от ТОС. В нашем ТОСе «Владимирский» люди всегда точно знают, где и когда какие спортивные секции организованы и какие активисты проводят те или иные занятия – от дыхательной гимнастики до скандинавской ходьбы.

Надо просто ТОСам быть активнее в распространении информации.

- К нам обратилась слушательница, которая сказала, что у них в доме на улице Героев Хасана большой двор, есть три площадки – две детские и одна спортивная. Но они стоят пустые, так как к ним нет нормального подхода, нет лавочек, чтобы родители могли посидеть.

- Есть такой проект «Комфортная городская среда», главная задача которого - преображение наших дворов. Но без согласия между жильцами, которые должны договориться между собой и определить, что будет в их дворе: детская площадка, спортивная или, может быть, парковка. Надо собираться всем двором и искать решение.