Программа фестиваля Флаэртиана 2019 в Перми: куда сходить, что посмотреть

С 20 по 26 сентября в Перми пройдет фестиваль Флаэртиана 2019. Церемония открытия состоится в 19-00 20 сентября в Органном зале. Первый фестивальный фильм, который увидят зрители, называется «Потому что мы мужики». В картине речь пойдет о хоре из Норвегии. Их мечта сбывается - они будут выступать на разогреве у британской рок-группы Black Sabbath. Но внезапно участник хора признается, что тяжело болен.

Какие еще фильмы посмотреть на фестивале Флаэртиана 2019?

21 сентября состоится показ фильма «Курентзис.Принцип страсти» (18+). Режиссер - Алексей Романов.

- Фильм-исследование феномена всемирно известного дирижера Теодора Курентзиса, - сказано в анонсе картины. - В чем заключается творческии метод Курентзиса? В основе документальнои ленты - гастроли симфонического оркестра musicAeterna в Германии.

23 сентября состоится показ фильма Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко «Реанимация» (18+). В картине рассказывается о жизни детского реаниматолога.

- Однажды его мир рухнул, и он остался один на один с пустым потолком съемной квартиры, - сказано в анонсе. - Потом забил все тело татуировками. Потом оказался в центре двух трагедии , к которым было приковано внимание всего мира.

25 сентября пермяки смогут увидеть картину режиссеров Зоси Родкевич и Евгении Останиной «Белая мама» (12+). Сюжет фильма строится вокруг многодетной мамы Алины Макаровой, которая была замужем за жителем Эфиопии. Она хочет усыновить мальчика Даню, у которого проблемы со здоровьем, но родные дети категорически против.

Полную программу мероприятий смотрите на сайте фестиваля.

Также на Флаэртиане проведут мастер-классы и встречи с режиссерами. Билеты на фестиваль уже есть в продаже.