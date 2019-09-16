«Новые люди, идеи и проекты». В Перми прошла спартакиада национальных видов спорта

В Перми на спортивном поле лицея №4 (ул. Танкистов, 56) состоялась Спартакиада национальных видов спорта. В этом году она прошла в пятый раз и, тем самым, «отметила» юбилей.

В теплый и солнечный субботний день участники турнира начали подтягиваться в лицей с раннего утра - разогреться перед соревнованиями, потренироваться, сыграться с командой. В этом году побороться за победу приехало значительно больше участников по сравнению с предыдущими турнирами - свыше 350 человек, 16 команд. Это спортсмены из Перми и Пермского края старше 16 лет из крупнейших национально-культурных центров. Например, впервые участие приняла команда индийцев.

По традиции в рамках спартакиады прошли соревнования по мини-футболу для людей старше 45 лет. Но этот возраст не предел - на поле вышли и 60-летние спортсмены.

- Турнир призван способствовать развитию межкультурных связей для уважительного отношения друг к другу народов, проживающих на территории Перми и Пермского края, а также межнационального согласия в целом, - подчеркнула член Молодежного парламента Перми Айтен Самедова.

Мини-футбол стал главным турниром в рамках спартакиады.Фото: Екатерина ГАСПЕР

В программе были такие виды спорта, как футбол, где было больше всего участников, легкая атлетика, стритбол, волейбол, теннис, соревнования по лапте, гиревой спорт, шахматы, борьба на поясах. Турнир проходил на протяжении двух дней.

- Мы ценим дух состязательности, мира и спортивной принципиальности, который царит здесь, - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Главное то, что мы сохраняем истинные традиции любимых видов спорта. В этом году в программу добавлен олимпийский вид спорта - стритбол. Для Перми, баскетбольной столицы России, это очень важно.

Особенностью этого года также стал приезд делегации из Ижевска. Это 15 человек - члены местного Молодежного парламента. Перед стартами они встретились с пермскими коллегами и обсудили ряд вопросов, после чего встали в ряды спортсменов спартакиады. На торжественном построении команд председатель Молодежного парламента гостей Артур Магдеев пожелал всем участникам соревнований успеха и побед.

- Мы обменялись с ижевчанами опытом и новыми проектами, - рассказывает Айтен Самедова. - С прошлой встречи у них на 70 процентов сменился состав. Новые люди, новые идеи, новые проекты. Это были очень плодотворные два дня.

В торжественном открытии спартакиады принял участие депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко. Флаг России поднял пермский спортсмен, боксер Данил Юлдашев, который в августе этого года одним из первых пришел на помощь пассажирам врезавшегося в здание автобуса №53.

Флаг России поднял пермский спортсмен, боксер Данил Юлдашев.Фото: Екатерина ГАСПЕР

- Это праздник спорта и дружбы, - поздравил спортсменов заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - Каждый год этот турнир собирает новые команды, и я знаю, что многие спортсмены готовятся целый год, чтобы хорошо выступить и показать отличные результаты.

Организаторы Спартакиады национальных видов спорта - администрация Пермского края, администрация Перми и некоммерческое партнерство «Пермский этноцентр». Она проводится в рамках муниципальной программы «Общественное согласие» при поддержке депутатов городской Думы и Молодежного парламента Перми. Это один из элементов деятельности Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям по укреплению добрососедства и согласия, поддержке и развития культуры народов Прикамья.