2019-09-16T10:22:37+03:00
Здоровье

«КП»-Пермь» начинает конкурс «Клиника года-2019»

Голосуйте за ваши любимые медучреждения
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Елизавета Петрова
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда»-Пермь» второй год подряд проводит конкурс «Клиника года». Всех нас иногда подводит здоровье: болит зуб, беспокоит кашель, тянет поясницу. Или, наоборот, событие радостное - планирование беременности или будущие роды. Но в любом случае мы идем в больницу или медицинскую клинику, консультируемся со специалистами и прописываем шаги.

Но какой клинике довериться? Где работают лучшие специалисты? К кому обратиться в первую очередь?

Поделитесь своим мнением о клиниках и больницах Пермского края!

Участие в конкурсе могут принимать любые государственные и частные медучреждения. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную анкету, а также выбрать любую из номинаций.

Голосование будет проходить на нашем сайте с сентября по середину января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Клиника года Пермь 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как сквозь землю провалилась». Жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье
В Перми сотрудники полиции спасли мужчину с Коммунального моста
В Перми до конца года организуют еще около 50 ярмарок
В Перми с высоты упал 31-летний мужчина
Житель Прикамья на 10 лет отправится в колонию за убийство собутыльника
В Прикамье мужчина пронес наркотики в зал судебного заседания
В Пермском крае на пожаре погиб мужчина
Молодые актеры из Пермского края помогут тяжелобольным детям
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам ЖКХ
За кражу 50 тысяч у родственника жителя Прикамья отправили за решетку
«Машину смяло, как консервную банку». На трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок
В нескольких частных детских садах Прикамья выявили нарушения
В Перми обустроят еще одну площадку для выгула собак
Пермский ФК «Звезда» одержал победу над «Волгой»
В Прикамье ожидаются похолодание и дожди
В Перми появилось граффити с изображением Децла
"Врачи говорили, что из комы дочка не выйдет". Мама тяжелобольной девочки борется за нее 9 лет
Написали на шарах послания и отпустили в небо: в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга»
В Перми автомобиль такси придавило столбом