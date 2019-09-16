«КП»-Пермь» начинает конкурс «Клиника года-2019»

«Комсомольская правда»-Пермь» второй год подряд проводит конкурс «Клиника года». Всех нас иногда подводит здоровье: болит зуб, беспокоит кашель, тянет поясницу. Или, наоборот, событие радостное - планирование беременности или будущие роды. Но в любом случае мы идем в больницу или медицинскую клинику, консультируемся со специалистами и прописываем шаги.

Но какой клинике довериться? Где работают лучшие специалисты? К кому обратиться в первую очередь?

Поделитесь своим мнением о клиниках и больницах Пермского края!

Участие в конкурсе могут принимать любые государственные и частные медучреждения. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную анкету, а также выбрать любую из номинаций.

Голосование будет проходить на нашем сайте с сентября по середину января 2019 года.