"На нее без слез не посмотришь". Волонтеры спасают собаку, которая выглядит как живой скелет

- Она за мной хвостиком бегает, не отходит, - рассказывает зоозащитница Галина Ганик. - Один раз только ситуация была - Марта увидела женщину, которая, видимо, была похожа на ее прежнюю хозяйку, и рвалась к ней убежать. Вот это преданность.

Несколько дней назад волонтер увидел собаку в пермском микрорайоне Запруд. Она сидела у частного дома. Волонтера просто поразил внешний вид собаки - она выглядела как живой скелет. Кожа и кости.

- Наша волонтер Элеонора отправилась в частный дом, чтобы забрать собаку, - продолжает Галина Ганик. - Она крикнула в сторону дома, что хочет увезти Марту - так мы ее назвали - в приют. На что Элеоноре ответили: "Она нам не нужна".

Так Марта оказалась в приюте. Но, конечно, она бы там долго не прожила. У нее сильное истощение, собака не может даже самостоятельно есть.

Собака оказалась очень ласковой и доброй. Фото Галины Ганик

- Какой уход в приюте? Я забрала ее к себе домой, кормлю ее из шприца, - рассказывает Галина. - Марта очень любит людей, тянется к ним. Но ее явно били - она вся сжимается в комочек, когда над ней поднимаешь руку.

Марте нужно покупать дорогие паштеты, пеленки, витамины и лекарства. Если вы хотите помочь собаке, звоните Галине по телефону 8902-64-71-149. Она расскажет, как можно передать подарки для Марты.