2019-09-13T09:38:22+03:00
Общество

Аномально теплый сентябрь в Перми 2019: В садах зацвели яблони, груши и шиповник

Растения были в шоке от холодного лета и решили, что наступила весна[аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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На ветвях яблони, как в сказке "12 месяцев" и спелые яблоки и цветы. Фото: личный архив Ольга ЛоскутоваНа ветвях яблони, как в сказке "12 месяцев" и спелые яблоки и цветы. Фото: личный архив Ольга Лоскутова
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- Не знаю, как у вас, а у нас в Оханске весна, - рассказала в соцсетях пермячка Ольга Лоскутова. – Ополоумевшая от бесконечных холодных дождей природа выдала абсолютно неадекватную реакцию. Зацвели яблони, груши, шиповник.

И сейчас на ветках плодового дерева на огороде женщины в Оханске одновременно висят и плоды, и цветы.

- Растения, конечно, в шоке от такой погоды, почувствовав осенью весеннее тепло, деревья вновь начали цветение, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства ПГСХА Антон Лещев. – Распустились те почки, которые заложились раньше всех. У них словно сбились часы: в августе они прошли холодовое воздействие, а сейчас подумали, что наступила весна и зацвели.

Эксперт: "Растения в шоке от такой погоды и решили, что наступила весна"

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По мнению специалистов, страшного в этом ничего нет, распустилась лишь незначительная часть почек. Они, естественно, погибнут зимой, но это никак не отразится на урожае следующего года.

- В такие аномальные года, когда долго стоят низкие температуры, а потом наступает тепло, у всех плодовых культур может встречаться осеннее цветение, - продолжает Антон Лещев. – Да, это шутка природы. В этом году сезон действительно был довольно экстремальным. Но в итоге урожай все-таки удалось собрать. Конечно, пострадали теплолюбивые картофель, томаты и огурцы, зато капуста блаженствует, а у яблонь ветки ломятся от урожая. Просто мы привыкли к более-менее мягкой погоде, которая стояла в регионе последние лет 15-20, а в этом году началась та самая погода, о которой говорят «зона рискованного земледелия». С перепадами температур и влажности.

На ближайшие дни синоптики обещают в Прикамье аномальное тепло, температура в дневные часы будет приближаться к отметке +23°. А вторжения холодного воздуха и осадков можно ждать не ранее начала следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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