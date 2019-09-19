2019-09-19T11:31:56+03:00
Общество

Прогноз погоды в сентябре 2019 в Прикамье: ожидаются сильный ветер и снег

Температура воздух опустится до +5 градусов, а ночью будут заморозки
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Не успела наступить осень, а уже вот-вот наступит зима. Прогноз погоды в Перми и Пермском крае с 20 по 22 сентября не утешительный. Синоптики пермского ГИС-центра при ПГНИУ обещают сильный шквалистый ветер и снег.

Так, значительное похолодание придет в Прикамье уже в этот четверг, 19 сентября. На территории Пермского края ожидаются грозы и ветер до 20 м/с. За день может выпасть до 25 мм осадков. Температура воздуха в Перми и в Пермском крае будет не выше +12 градусов.

В ночь на пятницу, 20 сентября, температура упадет до -1…+2 градусов. По южным районам до +2…+5°. Днем ожидается переменная облачность с небольшими дождями и температурой +6…+11°.

- Фото: Василий Вахрин

-Фото: Василий Вахрин

Прогноз погоды в Перми и Пермском крае на 21 сентября не радужнее. Ночью в субботу возможны заморозки. В Перми ночью температура может опуститься до 0 градусов. Температура воздуха останется на том же уровне – от +6…+8° при выпадении осадков до +10…+12° при прояснениях. Такая температура ниже нормы примерно на 3 градуса.

С воскресенья, 22 сентября, может начаться сильное похолодание. Дневная температура не достигнет и 10 градусов. Ночью на значительной территории края ожидаются заморозки до 0 …-3 градусов.

В начале следующей недели в Пермский край может прийти более грубое похолодание, которое продлится несколько дней, и осадки в виде мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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