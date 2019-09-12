2019-09-11T21:57:00+03:00
Звезды

«Стриптизерша или интердевочка». Поклонники оценили откровенные изображения Катерины Шпицы

Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Катерина Шпица на фестивале "Кинотавр".Катерина Шпица на фестивале "Кинотавр".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Здравствуйте, дети, угадайте, ктоооо яяяяяяя?» - кокетливо обратилась актриса Катерина Шпица к своим поклонникам в Инстаграме. Звезда «Реальных пацанов» и «Поддубного» предстала на фото в провоцирующем облике. Поклонники активно отозвались на вопрос актрисы, предлагая свои варианты: стриптизерша, интердевочка, Мэри Поппинс.

«Катюша в этом образе очень похожа на певицу Сиси Кетч в молодости», - отметили они.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица
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Катерина Шпица любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. Напомним, ранее актриса на фестивале «Кинотавр» поразила гостей фестиваля и поклонников своим нарядом Она пришла в оригинальном платье с умопомрачительным декольте, которое было расшито огромными черными камнями. Как Катерина Шпица призналась «Комсомольской правде», вес платья - целых 8 килограмм!

ИСТОЧНИК KP.RU

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