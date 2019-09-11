В Прикамье водитель почтовой машины украл на работе 700 тысяч рублей, чтобы вылечить дочь от рака

- Он нормальный, спокойный, работал у нас на почте года два, на ремонте часто стоял, - рассказывают коллеги 53-летнего водителя почтовой буханки Владимира В из Чердыни. – Мы все в шоке оттого, что придумал ограбить почтовую машину, в которой сам же и перевозил 700 тысяч рублей, предназначавшихся на выплату пенсий.

Год назад врачи поставили одной из дочерей Владимира страшный диагноз – лейкемия. А у нее – трое детей. Раньше отец и дедушка в ГИБДД работал, там зарплаты побольше были, а сейчас на почте оклад не больше 15 тысяч рублей. Где взять средства на дорогостоящее лечение? Вот Владимир и придумал инсценировку с ограблением.

В субботу, 7 сентября, в обед он загрузил в почтовую буханку 700 тысяч рублей и повез в село Пянтег. Ехать до него километров 30. Но когда через час почтовая машина так и не появилась в селе, а телефон водителя не отвечал, сотрудники страхового участка позвонили в почтовой отделение и в полицию. Часов с трех-четырех и машину и водителя объявили в розыск.

- Всех подробностей мы не знаем, но уже вечером в субботу полиция разыскала водителя и задержала, - говорят на почте. – Вскоре Владимир во всем и признался. Деньги при нем были, он потратить их не успел. А утром уже весь город гудел, что ограбление инсценировал сам водитель. Нам очень жаль, что так все произошло. Если бы он обратился к нам и рассказал бы о своей беде, мы скинулись бы кто сколько может, и не пришлось бы ему сейчас в такой сложной ситуации с дочерью еще и по уголовному делу проходить.

Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде, с момента преступления он на работе ни разу не появился.

В краевом полицейском главке и в Управлении Федеральной почтовой службы Пермского края оперативно прокомментировать произошедшее нам смогли.