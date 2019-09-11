На «Пермской ярмарке» открылась самая масштабная осенняя сельскохозяйственная выставка

Проверенный качественный посадочный материал и саженцы, садовый инвентарь и мебель от производителей, свежий урожай от фермеров, всё о подготовке дачного участка к зиме и новому сезону — на «Пермской ярмарке» открылась традиционная масштабная осенняя выставка-ярмарка «Осенний сад. Торговые ряды».

Для садоводов осень – самый разгар сезона. Именно в этот период важно правильно подготовить участок к весне, посадить плодово-ягодные деревья и кустарники, некоторые сорта цветов.

«На нашей выставке представлены саженцы только из проверенных питомников, — говорит Елена Очкина, директор выставки. — Все саженцы представлены с учетом особенностей климатического районирования России. Они перезимовали в наших климатических условиях, а, значит, пригодны для выращивания в Пермском крае. Кроме того, на каждом стенде можно получить консультацию о том, как правильно ухаживать за саженцами».

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Более 120 участников со всей России представляют на выставке-ярмарке саженцы плодовых и ягодных культур, инвентарь и технику для работы в саду, беседки, садовую мебель, товары для бани и сауны, теплицы, каркасы, спецодежду и обувь и многое другое.

Осень – еще и пора собирать урожай. Поэтому на площадке выставки «Осенний сад. Торговые ряды» представлен Большой фермерский фестиваль, где можно приобрести грибы, ягоды, овощи, мёд, молочные и мясные изделия от фермеров.

Одновременно на площадке развернулась большая розничная ярмарка товаров со всей России – «Торговые ряды», на которой представлены товары от производителей: валяные, шерстяные, пуховые, меховые и трикотажные изделия, ювелирные украшения, товары для дома и быта и многое другое.

Кроме того, в рамках выставки ярмарки пройдет цикл лекций от специалистов-агрономов о подготовке участков к зиме, повышении плодородия почвы, хранению овощей и другие; мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и мастер-класс по сыроварению. Подробная программа лекций и мастер-классов представлена на сайте agro.expoperm.ru.

Фото компании

Режим работы выставки:

11 сентября: 11:00–19:00

12–14 сентября: 10:00–19:00

15 сентября: 10:00–18:00

Вход на все события выставки свободный.

Выставочное объединение «Пермская ярмарка» — один из лидеров выставочного бизнеса в регионах России, член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок.

Ежегодно команда «Пермской ярмарки» проводит более 30 мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней: выставки, форумы и конгрессы. Специалисты компании также реализуют проекты в Екатеринбурге, Оренбурге, Казани, Дагестане. За год мероприятия «Пермской ярмарки» посещают более 300 000 человек.