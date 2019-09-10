2019-09-10T19:41:35+03:00
Общество

С молотка продадут икону, принадлежащую убийце пермского миллионера

За «Богоматерь Казанскую» запросили 1,3 миллиона рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Евгения Смирнова признали виновным в двух убийствахЕвгения Смирнова признали виновным в двух убийствахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Компания «Биотопливо Запад» объявила о реализации имущества должника. На торги выставлена икона «Богоматерь Казанская с двумя избранными Святыми на полях», принадлежащая Евгению Смирнову. Напомним, в июле прошлого года его приговорили к 19 с половиной годам колонии строгого режима за убийство пермского миллионера Фарида Валеева и собственной жены.

Напомним, руководитель и владелец фирмы «Вис» Фарид Валеев пропал в октябре 2015 года. Он вышел из дома на встречу и исчез. Обнаружили тело бизнесмена только через год - в Каме со множественными ножевыми ранениями и замотанным в цепи.

В убийстве Фарида Валеева признали виновным Евгения Смирнова, в то время директора частного охранного предприятия «Родон-С», занимавшегося защитой имущества бизнесмена. Также Евгений Смирнов был признан виновным в убийстве собственной жены Ольги, на которой он женился ради трехкомнатной квартиры.

Тогда суд постановил взыскать с Евгения Смирнова в пользу жены бизнесмена Татьяны Валеевой и троих ее детей по полтора миллиона рублей, и еще один миллион – в пользу сына Фарида Валеева от первого брака. Ради выплаты этой компенсации и должна быть продана принадлежавшая Смирнову икона Казанской божьей матери.

Впрочем, оценили икону всего в 1 миллион 300 тысяч рублей. Заявки на покупку иконы будут принимать до 27 сентября. А сами торги состоятся 7 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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