2019-09-10T16:14:05+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон в Перми - 2019: кому пожаловаться на холодные батареи

В Перми начали работать горячие линии, где можно узнать, когда включат отопление в конкретных домах
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Как тепла хочется!- Как тепла хочется!Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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На улице потеплело, но у пермяков мало оснований доверять капризной погоде. И поэтому, несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов, в Перми начался отопительный сезон-2019.

В детские сады и школы Перми тепло начали подавать еще в минувший четверг, 5 сентября. Сейчас отопление включено в 152 садиках и школах из 273. Потеплели батареи и более чем в шестистах жилых домах города.

Когда будет тепло именно в вашем доме, и почему его нет до сих пор, - об этом следует узнавать в собственной управляющей компании или ТСЖ. Но если там не могут или не хотят ответить, можно обратиться на горячие линии, которые работают в каждом районе города.

Куда пожаловаться на отсутствие тепла:

- Дзержинский район: 246-61-37, 246-55-42, 233-14-80;

- Индустриальный район: 227-94-14, 227-92-20;

- Кировский район: 283-31-78, 283-33-11, 282-80-01;

- Ленинский район: 212-13-63, 212-33-74, 212-07-17;

- Мотовилихинский район: 260-34-50, 260-46-04;

- Орджоникидзевский район: 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, 263-46-80;

- Свердловский район: 244-13-89, 244-40-13, 241-27-85;

- поселок Новые Ляды: 295-85-67, 295-85-82.

При обращении на горячую линию необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию).

Также можно обратиться в:

- сall-центр ООО «Пермская сетевая компания» - тел. 281-72-99;

- единый диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» - тел. 257-00-77;

- департамент ЖКХ администрации Перми - тел. 212-86-07, 212-34-54, 290-05-17, 212-69-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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