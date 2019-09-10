Отопительный сезон в Перми - 2019: кому пожаловаться на холодные батареи
На улице потеплело, но у пермяков мало оснований доверять капризной погоде. И поэтому, несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов, в Перми начался отопительный сезон-2019.
В детские сады и школы Перми тепло начали подавать еще в минувший четверг, 5 сентября. Сейчас отопление включено в 152 садиках и школах из 273. Потеплели батареи и более чем в шестистах жилых домах города.
Когда будет тепло именно в вашем доме, и почему его нет до сих пор, - об этом следует узнавать в собственной управляющей компании или ТСЖ. Но если там не могут или не хотят ответить, можно обратиться на горячие линии, которые работают в каждом районе города.
Куда пожаловаться на отсутствие тепла:
- Дзержинский район: 246-61-37, 246-55-42, 233-14-80;
- Индустриальный район: 227-94-14, 227-92-20;
- Кировский район: 283-31-78, 283-33-11, 282-80-01;
- Ленинский район: 212-13-63, 212-33-74, 212-07-17;
- Мотовилихинский район: 260-34-50, 260-46-04;
- Орджоникидзевский район: 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, 263-46-80;
- Свердловский район: 244-13-89, 244-40-13, 241-27-85;
- поселок Новые Ляды: 295-85-67, 295-85-82.
При обращении на горячую линию необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию).
Также можно обратиться в:
- сall-центр ООО «Пермская сетевая компания» - тел. 281-72-99;
- единый диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» - тел. 257-00-77;
- департамент ЖКХ администрации Перми - тел. 212-86-07, 212-34-54, 290-05-17, 212-69-76.
ИСТОЧНИК KP.RU