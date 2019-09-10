«Дополнительное образование становится основным». На Пермской ярмарке рассказали, как ребенку найти свой путь в жизни

Современный мир стремительно развивается, появляются новые технологии и профессии. И та система образования, по которой еще учились родители нынешних школьников, не позволяет подготовить подрастающего человека к успешной самостоятельной жизни. Нужны изменения, и они сейчас активно внедряются в практику как в России, в целом, так и в Пермском крае, в частности.

Допобразование как путь к профессии

С этого года в стране стартовала реализация национального проекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он рассчитан на 5 лет и предполагает значительное повышение конкурентоспособности российского образования, воспитание личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. В рамках нацпроекта в школах будет создана необходимая современная инфраструктура, пройдут подготовка и переподготовка профессиональных кадров, появятся наиболее эффективные механизмы управления.

Новые принципы заложены в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», реализуемого под эгидой нацпроекта. В Пермском крае это целый комплекс мероприятий и результатов. Среди них - создание в 2020 году центра дополнительного образования в Пермском гуманитарно-педагогическом университете, открытие детских технопарков «Кванториум» в Чусовом и Березниках, начало работы в 2021 году центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус».

Отдельное внимание уделяется сельским школам, которые, несмотря на удаленность от краевого центра, не должны оставаться в стороне от прогресса. Это, в первую очередь, создание в 2020 - 2021 годах мобильных технопарков «Кванториум», которые призваны увеличить доступность современных программ дополнительного образования для детей на селе, повысить их интерес к техническому творчеству. Также это организация условий для занятия физкультурой и спортом - ремонт и обустройство спортзалов и спортивных площадок.

- Дополнительное образование в нашем регионе активно развивается, приобретает все большее значение и сегодня становится основным, - рассказала на проектной сессии «Успех каждого» заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева. В кружки и секции ребенок идет, потому что ему нравится то или иное направление, он там становится успешным. А это может даже помочь в выборе профессии.

Заместитель директора центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского НИУ «Высшая школа экономики» (Москва), кандидат педагогических наук Андрей Павлов отметил, что с дополнительным образованием сегодня связаны большие надежды:

- Это не просто отдельное направление в рамках нацпроекта, но и то, что проникает в другие сферы - культуру, спорт, цифровую экономику, проходит трансформацию от сети организаций к сети программ. Сегодня именно школа становится проводником дополнительного образования. Система обновляется, появляются новые технологии и профессии. Это время больших и интересных проектов, в том числе на региональном уровне.

Дать ребенку свободу выбора

Наиболее популярные занятия среди родителей, которые они выбирают своим детям, - спорт, языки, танцы, математика и ИЗО. По словам экспертов, большинство опираются на собственные предпочтения и увлечения, но это не всегда верный подход. Дети должны сами принимать решение, чем они будут заниматься.

- Если мы хотим, чтобы у ребенка было блистательное будущее, у него должна быть ежедневная практика положительного применения себя, - поясняет эксперт Агентства стратегических инициатив и московской школы управления «Сколково», доктор педагогических наук Сергей Гиль. - Тогда стрессоустойчивость будет выше. У ребенка должно быть право самостоятельно выработать свои действия. Важно получить доступ к знаниям, которые пригодятся для жизнедеятельности. Физика и математика - лишь инструмент для этого. Нужно искать не лучшую школу, а место, где детьми будут заниматься.

Уже три года по стране «шагает» Российское движение школьников, созданное в соответствии с указом президента РФ. Его главная цель - дать детям возможность проявить себя и поучаствовать в российских проектах и программах. Сейчас в Перми создается первичное отделение организации.

- Мы стремимся воспитать ребенка и сформировать у него навыки XXI века, - говорит исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Денис Клебанов. - Задача - создать систему поддержки школьных проектов и инициатив на базе школ или центров дополнительного образования. Возможности колоссальные, главное, чтобы было желание попробовать себя, и чтобы педагоги помогали детям и нам в этом.

Организация работает по таким направлениям, как гражданская активность, военно-патриотическое направление, личностное развитие и информационно-медийное направление. В Пермском крае деятельность российского движения школьников с каждым годом все больше поддерживается и развивается.

«Лидеры России» родом из Перми

Два десятка проектов сегодня реализует автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей», учрежденная указом президента РФ в 2018 году. Среди конкурсов для школьников и студентов - «Лидеры России», «Я - профессионал», «Мой первый бизнес», «Цифровой прорыв» и многие другие. В декабре полноценно заработает цифровая платформа, которая станет ресурсом, объединяющим все возможности для самореализации ребят от образовательных до карьерных. Там будут кадровые проекты, образовательные программы и эксклюзивные курсы, а также предложения по прохождению практик и стажировок от работодателей со всей страны.

- Мы ждем предложений от вас, какие конкурсы еще нужны, - обратился к пермским педагогам руководитель проектов АНО «Россия - страна возможностей» Лука Горубин. - Например, нам поступила заявка на конкурс молодых педагогов, и сейчас он готовится. Мы открыты для участия молодежи всей страны.

Пермяки активно участвуют в проектах организации. Например, финалистом конкурса управленцев «Лидеры России» стал Артем Денисов, который в 19 лет с однокурсниками основал компанию по электрическим измерениям для проверки безопасности зданий. Владислав Зелинский является победителем региональных и национального чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», проектировщик цифровых продуктов. Вячеслав Пучкин, победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», вместе со своей командой разработал приложение «Ребенок в пути. Автобус онлайн» - инструмент родительского контроля за передвижениями детей.

Сегодня пермское образование активно переходит на цифровые технологии. Это - запрос времени.

- Наши дети - не мы, и они живут в другое время, - отметил первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов. - Невозможно применять те же подходы, что были у нас. Наша цель - создать единое пространство цифровых технологий в области образования. Мы поощряем использование любых современных контентов, нужно только понять, насколько они эффективны и полезны детям.

Цифровизация затрагивает как область управления, так и образовательный процесс и инфраструктуру. Это, например, зоны публичного wi-fi в школах, дистанционное обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья и в отдаленных территориях, электронные дневники, запись в кружки и секции через портал госуслуг.

- Нужно помочь педагогам уйти от рутины, убрать все, что не направлено на работу с детьми, - подвела итог министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Системе дополнительного образования сегодня уделяется повышенное внимание. Чаще всего именно оно помогает определиться с профессией и с тем, чем ребенок будет заниматься по жизни. Оно должно быть встроено в обычную жизнь школьника и стать неким социальным лифтом. Каждый ученик Пермского края должен иметь возможность подняться на таком лифте, понять свои способности. Мир сегодня устроен по-другому, и наша задача - помочь детям использовать все преимущества, которые пришли вместе с этим новым миром.