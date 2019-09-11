Видео-трансляция с лекции-дискуссии «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»

В День трезвости и борьбы с алкоголизмом «Центр медицинской профилактик» организовал лекцию-дискуссию «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!». Видео-трансляция с лекции проходит на нашем сайте и в нашей группе "ВКонтакте". Задавайте в комментариях свои вопросы!

Специалисты расскажут, правда ли, что от небольших ежедневных доз алкоголя не будет никаких последствий для организма, а также разгромят такие мифы как: алкоголь улучшает пищеварение, это отличное средство от вирусных инфекций. А еще врачи расскажут, почему алкоголизм за последние несколько лет стал одним из самых распространенных заболеваний среди жителей Пермского края.