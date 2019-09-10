В Перми из-за сильного тумана задерживаются авиарейсы

Утром во вторник, 10 сентября, Пермь и некоторые другие города края накрыл туман. В социальных сетях пользователи делятся фотографиями - на снимке, сделанном из кабины башенного крана, из-за густого тумана почти не видно домов и самой стройки.

Но в связи с погодными условиями несколько самолетов не могут вылететь из Перми, а другие авиарейсы задерживаются, потому что не могут приземлиться в нашем аэропорту.

- Пермь! Что за страшный туман, не дающий мне долететь до тебя? - пишет в Facebook пермячка Наталья Деева. - Задержка рейса на 8!!! Часов. Волшебная ночь в аэропорту Шереметьево. Сначала посадку назначили на 23.30, мы просидели час в самолете, но в итоге нас отвезли обратно в аэропорт. В пять утра снова посадили в автобус, но мы так никуда и не поехали. Позже вылет назначили на 7.30, но снова перенесли на час.

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, сейчас задерживаются два рейса Пермь-Москва, еще два авиарейса Москва-Пермь, а также Краснодар-Пермь и Москва-Пермь.

Сейчас туман потихоньку уже начал рассеиваться.