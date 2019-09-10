«Они задыхались в куче мусора». В Перми на помойку выбросили троих новорожденных котят

«Помогите спасти малышей!» - с такой просьбой обратились к пермякам организаторы приюта «Матроскин».

Трех крохотных новорожденных котят какой-то жестокосердный человек обрек на верную гибель.

- Они еще даже не открыли глазки, а кто-то вышвырнул крох в целлофановом пакете в помойку, - рассказала зоозащитница Галя Море. - Они задыхались несколько часов, заваленные грязным вонючим мусором.

Так как малыши могут погибнуть без материнского молока, зоозащитники просят владельцев кормящих кошек взять на время котят к себе.

- Мы предоставим все, что нужно для содержания мамы-кошки, эти котята будут подопечными приюта «Матроскин», и мы заберем котяток, как только они подрастут, - пообещала Галя Море.

Кстати, вскоре в Перми пройдет «Пушистый фестиваль» (0+), на котором любой пермяк сможет выбрать для себя домашнего любимца. Гостей фестиваля будут ждать более 30 кошек и 20 собак из приютов,

«Пушистый фестиваль» состоится 21 и 22 сентября с 12.00 до 18.00 в культурном пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28). Вход свободный.