«Температура 40? Записывайтесь в кабинет экстренной помощи на конец сентября!»

Потребовалось мне оформить необходимую справку-заключение терапевта. В прошлый раз точно такую же удалось получить в кабинете экстренной помощи в поликлинике. Тогда я решил туда обратиться, вспомнив: когда открывали эти «доврачебные» кабинеты, нам ведь и говорили, что они призваны разгрузить терапевтов, которые ведут прием по записи. Вот я и решил не отвлекать от дела участковых терапевтов. К тому же очереди в экстренный кабинет не было.

В тот раз – три месяца назад – сработало.

А в этот раз – почему-то нет.

Захожу в поликлинику на улице Глеба Успенского, 5. Дергаю ручку двери кабинета неотложной помощи. Та почему-то заперта. Присматриваюсь и вижу объявление на двери, предупреждающее, что прием только по записи.

Рядом как раз стоят терминалы для записи на прием. Пытаюсь там найти кабинет экстренной помощи. Но у меня это не получается.

- А вам туда зачем? – приходит мне на помощь женщина в белом халате, судя по всему, - администратор зала с терминалами.

- Хотел справку оформить, - объясняю. – Чтобы не отвлекать участковых терапевтов.

И тогда женщина мне объясняет, мол, врачи кабинета экстренной помощи принимают только тех, у кого температура высокая и кому уже трудно стоять на ногах. Только в экстренных случаях.

- А может, у меня как раз температура? – не уступаю я.

- Тогда придется записаться, - говорят мне.

- А на какое время? – уточняю. – Если я, допустим, вечером приду?

- Врачи из этого кабинета у нас в отпуске, - объясняют мне. – И появятся только в конце сентября.

Выход все же нашелся: у терапевта моего участка оказался свободный талончик на сегодняшний день. Кто-то из пациентов позвонил и попросил перенести день визита.

Но я до сих пор теряюсь в догадках: как можно вести экстренный прием по записи в запертом на ключ кабинете?