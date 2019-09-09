«Мне терять нечего». Неизвестные угрожают водителю повреждением иномарки, если он не переведет им 500 рублей

На днях житель Перми Артем пошел на тренировку в соседний двор, расположенный на улице Крупской, 71. По дороге на площадку он посмотрел на свой автомобиль «Хендай» и увидел под дворниками какой-то листочек. Артем подошел к иномарке, взял листочек и прочитал:

- Порезать шины, поцарапать краску - легко, - гласила записка. - Владелец авто, человеку, побывавшему не раз в колониях, на нормальную работу не устроиться, а детей кормить надо. Я бы не хотел портить ваше имущество, но если вы не заплатите, мне придется это сделать. Так что прошу вас сделать добровольный благотворительный взнос в размере 500 рублей через терминал на кошелек по номер +9…. В комментариях укажите номер и марку своего авто. Благодарен за понимание. P.S. Новые шины стоят 15 000, про краску я вообще молчу. Мне терять нечего.

Вот такое объявление

Артем не испугался, а, посоветовавшись со знающими друзьями, решил обратиться в полицию.

- Не знаю, это подростки развлекаются или настоящие хулиганы угрожают, пусть разбираются специалисты, - сказал Артем.

Мы решили позвонить по телефону, указанном в «объявлении», но, конечно, он отключен.

- Абонент недоступен, находится вне зоны действия сети.