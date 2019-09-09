Погода с 9 по 15 сентября 2019 в Прикамье: будет тепло и пасмурно

«Бабье лето» в Пермском крае в самом разгаре. Тепло не отступит и на будущей неделе. По информации инженера Пермского ГИС-центра при ПГНИУ Андрея Шихова, с 9 по 15 сентября ожидается облачная, но теплая погода с небольшими осадками. В конце недели наступит самая теплая погода за весь сентябрь.

В понедельник, 9 сентября, в Пермском крае будет облачная погода, а вечером возможны умеренные осадки. Температура воздуха не превысит +16 градусов.

Дожди продолжатся и в ночь на вторник, 10 сентября, на юге и востоке края. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов на севере, +7…+12 на большей части края. Днем потеплеет до +18. В Перми будет +16 градусов.

В среду, 11 сентября, ожидается малооблачная погода на всей территории края. Ночью будет прохладно до +3, а днем температура повысится до +21.

Ночью со среды на четверг над Пермским краем пройдет циклон, поэтому ожидаются грозы и дожди. Однако день будет теплый. Температура воздуха составит +17…+22.

Самыми теплыми днями могут стать пятница и суббота. 13 и 14 сентября усилится заток теплого воздуха и повысится ночная температура, до +13 градусов. Днем температура поднимется значительно выше нормы, до +23 градусов.

А вот в воскресенье, 15 сентября, на территории Пермского края возможны дожди и поступление холодного воздуха.