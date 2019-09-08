Яркие фото с Пермского международного марафона-2019
8 сентября состоялся Пермский международный марафон-2019. В нем приняли участие тысячи пермяков и жителей из соседних регионов. Приехали гости даже из других стран! И, как будто в качестве подарка, погода порадовала нас солнышком. Мы собрали для вас самые яркие фотографии с Пермского марафона-2019. Ищите на них себя и своих друзей, делитесь снимками в социальных сетях!
Тысячи участников марафонаФото: Василий Вахрин
Комметатором марафона стал Дмитрий ГуберниевФото: Василий Вахрин
Первые секунды после стартаФото: Василий Вахрин
"Стальные тигры" побежали всей командойФото: Василий Вахрин
Паралимпийцы приняли участие в марафонеФото: Василий Вахрин
Все бы так болели!Фото: Василий Вахрин
Студенты из Китая тоже пришли поддержать участников марафонаФото: Василий Вахрин
По улице Ленина бежала просто огромная толпа людей. Сразу видно - в Перми любят спортФото: Василий Вахрин
Маленький Макар тоже бегал дистанцию в 10 км. Правда, в коляскеФото: Василий Вахрин
Марафон в 42 километра бежали больше двух часовФото: Василий Вахрин
Девушки в Перми очень красивыеФото: Василий Вахрин
Еще одна спортсменкаФото: Василий Вахрин
А подруги бежали синхронноФото: Василий Вахрин
Многие во время бега слушали музыкуФото: Василий Вахрин
Спорт - это здоровоФото: Василий Вахрин
Кто-то бегал даже без футболкиФото: Василий Вахрин
А вот и победитель марафона - Александр НовиковФото: Василий Вахрин
Бегать, конечно, тяжелоФото: Василий Вахрин
Но зато весело!Фото: Василий Вахрин
Некоторые прибежали паройФото: Василий Вахрин
Всем без исключения давали медалиФото: Василий Вахрин
Уставшие пермяки отдыхали в объятиях друг другаФото: Василий Вахрин
ИСТОЧНИК KP.RU