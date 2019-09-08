2019-09-08T13:59:11+03:00
Общество

Яркие фото с Пермского международного марафона-2019

Ищите себя и своих друзей на наших фотографиях с Пермского марафона-2019
Елена КОНОВА
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Сергей Петров прибежал первым в забеге на 10 кмСергей Петров прибежал первым в забеге на 10 кмФото: Василий Вахрин
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8 сентября состоялся Пермский международный марафон-2019. В нем приняли участие тысячи пермяков и жителей из соседних регионов. Приехали гости даже из других стран! И, как будто в качестве подарка, погода порадовала нас солнышком. Мы собрали для вас самые яркие фотографии с Пермского марафона-2019. Ищите на них себя и своих друзей, делитесь снимками в социальных сетях!

Тысячи участников марафона Фото: Василий Вахрин

Тысячи участников марафонаФото: Василий Вахрин

Комметатором марафона стал Дмитрий Губерниев Фото: Василий Вахрин

Комметатором марафона стал Дмитрий ГуберниевФото: Василий Вахрин

Первые секунды после старта Фото: Василий Вахрин

Первые секунды после стартаФото: Василий Вахрин

"Стальные тигры" побежали всей командой Фото: Василий Вахрин

"Стальные тигры" побежали всей командойФото: Василий Вахрин

Паралимпийцы приняли участие в марафоне Фото: Василий Вахрин

Паралимпийцы приняли участие в марафонеФото: Василий Вахрин

Все бы так болели! Фото: Василий Вахрин

Все бы так болели!Фото: Василий Вахрин

Студенты из Китая тоже пришли поддержать участников марафона Фото: Василий Вахрин

Студенты из Китая тоже пришли поддержать участников марафонаФото: Василий Вахрин

По улице Ленина бежала просто огромная толпа людей. Сразу видно - в Перми любят спорт Фото: Василий Вахрин

По улице Ленина бежала просто огромная толпа людей. Сразу видно - в Перми любят спортФото: Василий Вахрин

Маленький Макар тоже бегал дистанцию в 10 км. Правда, в коляске Фото: Василий Вахрин

Маленький Макар тоже бегал дистанцию в 10 км. Правда, в коляскеФото: Василий Вахрин

Марафон в 42 километра бежали больше двух часов Фото: Василий Вахрин

Марафон в 42 километра бежали больше двух часовФото: Василий Вахрин

Девушки в Перми очень красивые Фото: Василий Вахрин

Девушки в Перми очень красивыеФото: Василий Вахрин

Еще одна спортсменка Фото: Василий Вахрин

Еще одна спортсменкаФото: Василий Вахрин

А подруги бежали синхронно Фото: Василий Вахрин

А подруги бежали синхронноФото: Василий Вахрин

Многие во время бега слушали музыку Фото: Василий Вахрин

Многие во время бега слушали музыкуФото: Василий Вахрин

Спорт - это здорово Фото: Василий Вахрин

Спорт - это здоровоФото: Василий Вахрин

Кто-то бегал даже без футболки Фото: Василий Вахрин

Кто-то бегал даже без футболкиФото: Василий Вахрин

А вот и победитель марафона - Александр Новиков Фото: Василий Вахрин

А вот и победитель марафона - Александр НовиковФото: Василий Вахрин

Бегать, конечно, тяжело Фото: Василий Вахрин

Бегать, конечно, тяжелоФото: Василий Вахрин

Но зато весело! Фото: Василий Вахрин

Но зато весело!Фото: Василий Вахрин

Некоторые прибежали парой Фото: Василий Вахрин

Некоторые прибежали паройФото: Василий Вахрин

Всем без исключения давали медали Фото: Василий Вахрин

Всем без исключения давали медалиФото: Василий Вахрин

Уставшие пермяки отдыхали в объятиях друг друга Фото: Василий Вахрин

Уставшие пермяки отдыхали в объятиях друг другаФото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU

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