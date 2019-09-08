Яркие фото с Пермского международного марафона-2019

8 сентября состоялся Пермский международный марафон-2019. В нем приняли участие тысячи пермяков и жителей из соседних регионов. Приехали гости даже из других стран! И, как будто в качестве подарка, погода порадовала нас солнышком. Мы собрали для вас самые яркие фотографии с Пермского марафона-2019. Ищите на них себя и своих друзей, делитесь снимками в социальных сетях!

Тысячи участников марафонаФото: Василий Вахрин

Комметатором марафона стал Дмитрий ГуберниевФото: Василий Вахрин

Первые секунды после стартаФото: Василий Вахрин

"Стальные тигры" побежали всей командойФото: Василий Вахрин

Паралимпийцы приняли участие в марафонеФото: Василий Вахрин

Все бы так болели!Фото: Василий Вахрин

Студенты из Китая тоже пришли поддержать участников марафонаФото: Василий Вахрин

По улице Ленина бежала просто огромная толпа людей. Сразу видно - в Перми любят спортФото: Василий Вахрин

Маленький Макар тоже бегал дистанцию в 10 км. Правда, в коляскеФото: Василий Вахрин

Марафон в 42 километра бежали больше двух часовФото: Василий Вахрин

Девушки в Перми очень красивыеФото: Василий Вахрин

Еще одна спортсменкаФото: Василий Вахрин

А подруги бежали синхронноФото: Василий Вахрин

Многие во время бега слушали музыкуФото: Василий Вахрин

Спорт - это здоровоФото: Василий Вахрин

Кто-то бегал даже без футболкиФото: Василий Вахрин

А вот и победитель марафона - Александр НовиковФото: Василий Вахрин

Но зато весело!Фото: Василий Вахрин

Некоторые прибежали паройФото: Василий Вахрин

Всем без исключения давали медалиФото: Василий Вахрин