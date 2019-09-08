«Это было здорово!». Как прошел Пермский международный марафон-2019

- Пермь, вы готовы? – раздался из динамиков голос Дмитрия Губерниева.

Ранним утром в воскресенье, 8 сентября, на улице Ленина собрались тысячи человек. Большинство из них – участники Пермского международного марафона-2019, а остальные пришли за них поболеть. И погода на улице прекрасная – яркое солнце, теплый ветер.

Отметим, что главный приз в пятьсот тысяч рублей для победителей среди мужчин и женщин на марафонской дистанции сохранился. А призовой фонд среди участников забега на дистанцию в 42 километра, занявших места со второго по шестое, и для спортсменов, занявших первые три места на дистанции в 21 километр, увеличили.

За несколько минут до начала марафона участники выстроились перед стартом в несколько групп.

- Все готовы? – спросил Дмитрий Губерниев. Он, как и в прошлом году, стал комментатором Пермского марафона. – Три, два, один…

Болельщики поддерживали марафонцев криками и аплодисментами, пока те стартовали.

На старт! Внимание! Марш!Фото: Василий Вахрин

Паралимпийцы тоже приняли участие в марафоне. Группа болельщиков также поддерживала их плакатами и приветственными криками.

Наши паралимпийцы тоже приняли участие в марафонеФото: Василий Вахрин

Первыми на финиш прибежали участники забега на 10 километров. Среди мужчин победителем оказался 29-летний сотрудник МВД из Уфы Сергей Петров. А среди женщин – пермячка Екатерина Неволина.

По Ленина бежали сотни пермяковФото: Василий Вахрин

Спустя еще час ведущий рассказал, кто лидирует в забеге на 42 километра.

- Это победитель прошлогоднего Пермского международного марафона Юрий Чечун, Александр Новиков из Чувашии и Александр Павленин из Петербурга, - объявил ведущий.

Юные болельщикиФото: Василий Вахрин

Но чуть позже Юрий Чечун сошел с дистанции. И первым на финиш прибежал Александр Новиков.

- Я тренировался и сделал это, - кратко прокомментировал победу Александр. Он очень устал и направился в сторону дежурившей на территории бригады «скорой помощи».

Победитель Александр НовиковФото: Василий Вахрин

А среди женщин первой прибежала 36-летняя Татьяна Архипова из Чувашии. За ее спиной больше 20 марафонов, а профессиональным бегом Татьяна занимается тоже 18 лет.

- Трасса была довольно сложная, - рассказала Татьяна. – Но внутри всегда рассчитываешь и мечтаешь о победе. Конечно, я очень рада.

Победительница Татьяна АрхиповаФото: Василий Вахрин

А кто еще принимал участие в марафоне?

В забеге традиционно приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

В Пермском марафоне «бегал» и 2-летний пермяк Макар. Правда, он сидел в специальной детской коляске. А управлял коляской Андрей, папа Макара.

Маленький спортсмен Макар и его папа АндрейФото: Елена КОНОВА

- Я уже три раза бегал в марафоне, - рассказал Андрей. – В прошлом году мы с Макаром тоже были вместе – выбрали дистанцию в 21 километр. А в этом году решили пробежать десятку.

- А почему решили брать с собой на марафоны сына?

- Показываю ему хороший пример, - улыбнулся Андрей.

А из Воткинска к нам приехал 71-летний марафонец Александр Гурьянов. В этот раз он выбрал для себя дистанцию в 10 километров.

Александр ГурьяновФото: Елена КОНОВА

- Я стал участвовать в марафонах только после 55 лет, - рассказал Александр. – За моей спиной их уже 42! И еще более 50 полумарафонов. Я бегал и в России, и в Израиле, и во Франции.

На Пермский марафон Александр пришел как раз в футболке с парижского забега.

- Спорт – это жизнь! – заметил пенсионер.

Также в марафоне приняла участие 50-летняя Ольга Митрус. Она родилась в Перми, но очень давно переехала в Польшу. Несмотря на это, Ольга иногда приезжает в гости в родной город. А в этом году даже решила принять участие в нашем Пермском марафоне.

Ольга Митрус из ПольшиФото: Елена КОНОВА

- Жаль, нога подвела, так что я какое-то время шла пешком, - сказала она. – Это мой седьмой полумарафон. А всего я бегаю лет пять.