2019-09-04T19:43:25+03:00
Общество

Погода в Перми в сентябре 2019: до конца следующей недели будет ясно и тепло

Погода в первой половине сентября будет даже лучше, чем нам обещали
Андрей МАТЛИН
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Сентябрьское небо.Сентябрьское небо.Фото: Василий Вахрин
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- Обнадеживающий прогноз погоды на первую половину сентября, который синоптики высказывали в начале недели, стал еще более благоприятными, - порадовал пермяков инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Скорее всего, совсем не будет кратковременного похолодания, которое прогнозировали в начале следующей недели. И уже начиная с пятницы, нас ожидает продолжительный устойчивый период теплой и сухой погоды.

По словам метеоролога, пик потепления придется на вторую половину следующей недели. - Дневная температура воздуха повышается день ото дня быстрей, чем ожидалось, - отметил Андрей Шихов. - В четверг, правда, будет облачно, по востоку и югу края пройдут дожди. В первой половине дня осадки вероятны и в Перми. Начиная с пятницы, воздух начнет заметно прогреваться, облачность уменьшится. В субботу можно будет рассчитывать на 20-градусное тепло.

Еще более заметным потепление будет потепления в воскресенье либо в понедельник на следующей неделе.

- Столбик термометра днем будет подниматься выше отметки в 20 градусов, - прогнозирует Андрей Шихов. - А затем с северо-запада к нам сместится ядро антициклона, и начнет поступать еще более теплый воздух. Небо будет ясным, без осадков. Будет солнечно и тепло. Продлится такое потепление, как минимум, до следующего четверга. Температура воздуха во второй декаде сентября будет значительно превышать климатическую норму.

Сегодня, в четверг, 5 сентября, в Перми воздух днем прогреется до 16-17 градусов. В первой половине дня вероятны незначительные осадки. После обеда небо прояснится.

В пятницу, 6 сентября, также ожидается 16-17 градусов днем. Осадков не прогнозируется.

В субботу, 7 сентября, в Перми днем воздух прогреется, как минимум, до 18 градусов, а скорее всего, и выше. Небо будет ясным.

В воскресенье, 8 сентября, днем ожидается теплая и ясная погода, с температурой воздуха до 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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