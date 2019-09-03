2019-09-04T14:00:08+03:00
Здоровье

Пермяки прошли бесплатное медицинское обследование

А все желающие стали донорами крови
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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24 августа в парке имени Горького прошел праздник «День здоровья». Одни из участников мероприятия - ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики». Специалисты установили для пермяков мобильный центр здоровья.

- Они прошли бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск», в ходе которого врачи проводили экспресс-анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови и дали консультации по результатам обследования, - рассказали в пресс-службе. - Также у пемяков была возможность сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и пройти флюорографию.

Все желающие стали донорами крови - на празднике работал передвижной комплекс Службы крови.

А для детей организаторы подготовили интерактивные игровые площадки, спортивные мастер-классы, конкурсы с призами и подарками.

Как замечают в ЦМП, «День здоровья» - хорошая возможность для жителей Перми задуматься о состоянии своего здоровья, вспомнить о важности профилактики опасных заболеваний, развивающихся из-за ведения неправильного образа жизни и нежелания отказаться от вредных привычек.

Мероприятие проводилось ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в национальный проект «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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